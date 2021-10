Hemmingen-Westerfeld

Lidl in Hemmingen schließt seine Filiale für eine Woche, um sie umzugestalten. „Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche“, erläutert Tobias Mense, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim. Die Filiale an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld gibt es bereits seit April 2000.

Wiedereröffnung am 8. November

Lidl wird sie am Sonnabend, 30. Oktober, um 18 Uhr schließen und am Montag, 8. November, um 7 Uhr wieder öffnen. „Neue, moderne Regale und Kühlmöbel sorgen für eine übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation der Produkte“, erläutert Mense. Bei der Anordnung richte sich Lidl nach den Einkaufsgewohnheiten der Kunden, zum Beispiel mit Schildern oberhalb der Regale. „Hochwertige Materialien“ sollen eine „attraktive Einkaufsumgebung“ bieten.

Zur Summe der Investition machte Lidl keine Angaben. Die bisherigen Öffnungszeiten, also montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr, bleiben bestehen.

Nur etwa einen Kilometer von Lidl entfernt an der Alfred-Bentz-Straße hat diese Woche Kaufland in den früheren Real-Markt-Räumen eröffnet und macht die restlichen Modernisierungsarbeiten bei laufendem Betrieb.

Von Andreas Zimmer