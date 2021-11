Hemmingen

Eine Doppelspitze führt nun den SPD-Ortsverein Hemmingen. Einstimmig gewählt wurden Silvia Jünke, Rechtsanwältin aus Arnum, und Siegfried Rupnow, Pastor im Ruhestand aus Hiddestorf. Die bisherige Parteichefin Kerstin Liebelt trat nach mehr als fünf Jahren nicht mehr als Vorsitzende an.

„Mit zahlreichen engagierten neuen Mitgliedern im Vorstand und in der SPD-Ratsfraktion beginnt die Partei einen Neuanfang“, heißt es in einer Mitteilung über die interne Mitgliederversammlung in der Arnumer Begegnungsstätte. Zum Hintergrund: Nach 24 Jahren mit Claus Schacht (SPD) als Verwaltungschef unterlagen die Sozialdemokraten bei der Bürgermeisterwahl im September dieses Jahres mit ihrer Kandidatin Katja Schröder. Bei der Ratswahl verlor die SPD in allen Stadtteilen. Ihr bestes Ergebnis lag gerade mal bei etwa 25 Prozent. War sie in der vergangenen Ratsperiode die stärkste Fraktion mit neun Sitzen und bildete mit der CDU eine Koalition, hat sie in der Ratsperiode, die am Montag dieser Woche begann, nur noch sechs Sitze.

Doppelspitze mit Jünke und Rupnow: Satzung geändert

In der jüngsten SPD-Mitgliederversammlung sei dennoch „eine Aufbruchstimmung und eine deutliche Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit zu merken gewesen“, hieß es. Jünke sagte gegenüber dieser Zeitung, wegen zahlreicher Regularien sei in der Versammlung mit etwa 20 Mitgliedern zu wenig Zeit gewesen, um das Wahlergebnis aufzuarbeiten. Dies werde aber nachgeholt.

Für die Doppelspitze musste die SPD ihre Satzung ändern. Kerstin Liebelt ist jetzt Beisitzerin, ebenso wie Sandra Bekisch-Skripuletz und Monika Backer. Ein Beisitzer ist auch Mohammed Osman Amini. Rupnow war bisher Schriftführer. Diese Aufgabe übernimmt Sven Bertram. Liebelts Stellvertreter waren Susanne Wienigk-Andreas und Dirk Fahlbusch. Letzterer bleibt, neuer zweiter Stellvertreter ist Wolfgang Steffen. Monika Backer bleibt vorerst Kassiererin, bis sich jemand Neues für dieses Amt gefunden hat.

SPD verababschiedet Ratsmitglieder

Jünke war, als es noch die SPD-Abteilung Arnum gab, dort stellvertretende Vorsitzende und einige Jahre parallel im Vorstand des SPD-Ortsvereins Hemmingen. Ab Februar 2012 war sie etwa anderthalb Jahre Vorstandsvorsitzende. Jünke war zudem mehrere Jahre Ratsfrau und drei Jahre stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wie kam sie jetzt zu ihrem Amt? Jünke erläuterte: „Siegfried Rupnow hat mich vor einigen Wochen angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm zusammen als Doppelspitze den Vorstandsvorsitz des Ortsvereins zu übernehmen. Wir hatten in dem Gespräch sofort eine Menge Ideen, wie wir die SPD hier in Hemmingen zusammen führen könnten.“ Jünke nannte einige Beispiele: „Wir wollen zur Mitgliederpflege mehr Aktionen planen, die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und politische Gastredner einladen.“ Die Parteiarbeit müsse aus ihrer Sicht auf mehr Schultern verteilt werden.

In der Versammlung verabschiedete Liebelt etliche SPD-Mitglieder, die nun aus dem Rat ausgeschieden sind. Es gab für jeden eine Flasche Wein und einen Blumenstrauß. Jünke wiederum dankte Liebelt mit Blumen für ihren Einsatz.

Von Andreas Zimmer