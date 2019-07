Hemmingen-Westerfeld

Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße 3/Weetzener Landstraße: Der Fahrer eines Linienbusses fuhr gegen 13.20 Uhr auf einen PKW auf, der von der Weetzener Landstraße auf die B3 abbog. Der Bus kam aus Richtung Arnum und fuhr nach Hemmingen-Westerfeld. In dem angefahrenen Wagen saß eine mehrköpfige Familie. Verletzt wurde jedoch niemand, teilt das auch für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg mit. Während der gut halbstündigen Aufnahme des Unfallhergangs stand an der Ampel der Kreuzung in Richtung Hemmingen nur eine Spur zur Verfügung. Größere Staus soll es jedoch nicht gegeben haben.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Tobias Lehmann