Hemmingen

Für glänzende Augen hat der Lions-Club Hannover-Expo am Freitag bei den Senioren des Hauses Rosenpark gesorgt: Zur alljährlichen Adventsfeier des rund 160 Bewohner zählenden Heims hatten zwölf Club-Mitglieder in diesem Jahr ein Pferd und einen Hund mitgebracht. Im rot-weißen Weihnachtsdress mit Mütze ritt Larissa Möwisch eine Runde auf dem gleichfalls festlich zurechtgemachten Tennessee-Walker-Wallach „Call me DJ“ durch die Gänge des Seniorenheimes, begleitet vom rot-weiß ummäntelten Labradorhund „Leika“. Das elfjährige Pferd ließ sich von den im Foyer auch mit Rollator und Rollstühlen versammelten rund 70 Senioren sodann auch fleißig streicheln.

Die Idee zu dieser von allen Anwesenden hochgelobten Aktion hatte Anja Möwisch, die Mutter der Reiterin. Sie ist nicht nur im Lions-Club aktiv, sondern wie ihre Tochter seit ihrer Kindheit auch im Reiterverein Bemerode. Durch ihre berufliche Tätigkeit als Anwältin im Sozialbereich ist sie zudem mit der positiven Wirkung von Therapietieren vertraut.

Therapietiere haben auch symbolischen Charakter

Nach den guten Erfahrungen in einer anderen Einrichtung im vergangenen Jahr habe sie den Besuch mit Hund und Pferd auch für die Adventsfeier im Rosenpark vorgeschlagen, erzählt Möwisch. Bereits seit acht Jahren begleitet der Lions-Club Hannover-Expo die dortige Adventsfeier. Von der Reitrunde durchs Haus sollten gerade jene Menschen, die nicht mehr zur Feier bei Musik und Gesang, Kaffee und Kuchen in den Saal kommen konnten, nahe am Weihnachtspferd und Weihnachtshund sein. Die Tiere stünden dabei auch symbolisch für die Tiere im Stall von Bethlehem oder das Pferd vom Nikolaus.

Der Lions Club Hannover-Expo setzt mit seinem mitgebrachten Pferd und Hund besondere Akzente bei der Adventsfeier im Seniorenheim Haus Rosenpark. Quelle: privat

Die gesamte Aktion stand unter dem Motto „Wir schenken Zeit“, bei der der Lions-Clubs nicht nur Geld sammelt, sondern auch selbst vor Ort mit anfasst, Gespräche anbietet und die Senioren – wie hier – auch mit selbst gebackenen Kuchen und Weihnachtskeksen verwöhnt.

„Das ist ein schöner Start in die Weihnachtszeit“, sagte Rosenpark-Leiter Andreas Baumert erfreut. Die Zusammenarbeit mit den Aktiven um Lions-Club-Präsidenten Hans-Ullrich Deichmüller sei wie immer exzellent.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt