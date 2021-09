Ohlendorf

Für die Künstlerin Lonny Deppe ist abstrakte Kunst mit vielen Gefühlen verbunden. Gerade auch weil sie nicht konkret zu erfassen ist. „Meine Arbeiten sind farbgewaltige, abstrakte Bilderwelten, die von innen zu leuchten scheinen. Die verschiedenen Farbschichten treten förmlich aus dem Bild heraus und scheinen sich auf der Leinwand zu bewegen“, beschreibt Deppe ihre Werke. Für sie geht abstrakte Malerei dabei über das Sichtbare hinaus, besteht aus Impressionen und Empfindungen.

Die Künstlerin aus dem Schaumburger Land stellt ihre Werke jetzt im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf aus. Insgesamt 20 meist großformatige Werke laden auf ziehen den Betrachter in leuchtende Bilderwelten hinein. Die abstrakte Malerei mit Acrylfarben ist die große Leidenschaft der Künstlerin. Abstrakte Malerei sei ein Pendeln zwischen dem, was man sieht, und dem, was man sich vorstellt. „Meine abstrakten Bilder sind schön und positiv. In ihnen steckt viel Lebensfreude und sie sollen dem Betrachter Freude bereiten“, beschreibt Deppe ihr Künstler-Credo.

Lonny Deppe malt mit der Rakeltechnik

Die abstrakt bildlich gewordenen Emotionen im Leinwandformat von bis zu 120 mal 100 Zentimeter sind dabei handwerklich zumeist mit der Rakeltechnik gefertigt worden. Im Druckwesen wird mit einer Rakel – einer Art Spachtel – überschüssige Druckfarbe von den Stegen des Druckzylinders oder von den Farbwalzen abgestreift. Auch beim Malen mit Ölfarbe ist die Rakel das Abstreifholz für überschüssige Farbe.

Die Betrachter der Bilder von Lonny Deppe können laut Künstlerin auf ihre eigene visuelle Reise gehen. Quelle: Torsten Lippelt

Deppe nutzt die Technik jedoch auf ihre eigene Art: Sie zieht mit einer 15 mal 30 Zentimeter großen und zwei Millimeter dicken Rakel aus Kunststoff ihre Farben in kurzen und langen Bahnen auf die Leinwände auf. Vorhandene, oft noch feuchte Farbschichten werden durch neue gewünscht überlagert oder ausgelöscht, teilweise aufgerissen. So entsteht in ihren abstrakten Arbeiten eine malerische Dichte, Dynamik und Tiefe. Und unterstreicht das Abwenden von gegenständlicher Malerei zugunsten reiner Farbigkeit.

„Den Eindrücken freien Lauf lassen“

Da die Künstlerin nur mit einer vagen Vorstellung plant, wie ihr Bild am Ende aussehen soll und sie sich während des Rakelns von ihrer Farbharmonie und jeweiligen Gefühlslage leiten lässt, findet sich Deppe in ihren Bildern oft bei ihrem geschätzten winterlichen Rückzugsort, am thailändischen Meer, wieder. „Die Betrachter meiner Acrylbilder können ebenfalls auf ihre eigene visuelle Reise gehen und ihren Eindrücken freien Lauf lassen“, sagt sie. Durch die abstrakte Abbildung von Innenwelten werde der Betrachter aufgefordert, sich noch intensiver mit ihrer Kreation zu beschäftigen um herauszufinden, was sie in ihm auslösen will.

Früher hat Deppe gern mit Ölfarben gemalt. „Mit 14 Jahren habe ich Heiligabend eine Leinwand mit Ölfarben geschenkt bekommen und angefangen zu malen“, sagt sie. Doch vor rund acht Jahren wechselte sie von gegenständlich zu abstrakt, von Öl zu Acryl und vom Pinsel zur Rakel. „Ich möchte länger und besser beeinflussen können, was ich male“, begründet sie den Wandel. Rund 170 Bilder hat sie in den vergangenen acht Jahren – seitdem stellt sie auch aus – mit der Rakeltechnik erstellt. Die auch bei ihr Zuhause die Wände zieren. „Ich hänge mir nur abstrakte Bilder in die Wohnung“, sagt sie.

Die Ausstellung im Galerie-Café Webstuhl ist bis zum 10. Oktober zu den Café-Öffnungszeiten dienstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr zu besichtigen. Das am Waldrand des Bürgerholzes gelegene Galeriecafé, am Sohlkamp 2a, ist von Devese aus zu Fuß und per Rad zu erreichen, von Hiddestorf/Ohlendorf aus außerdem per Auto. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Von Torsten Lippelt