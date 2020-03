Hemmingen-Westerfeld

Der Hemminger Lothar Rilinger hat seine Rom-Trilogie „Urbs Aeterna“ beendet. Der dritte Band ist jetzt im Bernadus-Verlag veröffentlicht worden. Erneut verknüpft Rilinger darin bildhafte Beschreibungen von Kirchen und Kapellen in Rom mit Betrachtungen über religiöse Philosophie. Insgesamt umfassen die drei Bücher mehr als 1000 Seiten.

Rilinger absolvierte Sieben-Kirchen-Wallfahrt in Rom

Der Untertitel des Buches lautet: „Begegnungen mit der deutschsprachigen religiösen Kultur in Rom“. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter hat der Katholik Rilinger in Rom die sogenannte Sieben-Kirchen-Wallfahrt absolviert. Er besuchte alle sieben römischen Pilgerkirchen. Seine Tochter hat unter anderem in Rom evangelische Theologie studiert. „Mit der Trilogie über die römischen Kirchen möchte ich die Schönheit des Glaubens aufzeigen und so der schleichenden Entchristlichung unserer Gesellschaft etwas entgegensetzen“, sagt der Jurist, der als Anwalt für Arbeitsrecht arbeitet.

Rilinger geht bei diesem Thema verschiedenen Denkansätzen nach, befasst sich aber vor allem mit der Philosophie Joseph Ratzingers, Papst Benedikt XVI. „Ich betrachte die These, dass dem Menschen alles erlaubt sei, wenn es nicht Gott als Schranke gebe“, sagt Rilinger, der früher Vorsitzender des Landesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen war. In einem weiteren Exkurs beschäftigt sich Rilinger mit der Ökumene zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und den selbstständigen Kirchen der Orthodoxie.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller schreibt Vorwort

Gleichzeitig erfährt der Leser aber auch verschiedene historische Fakten. So geht der 1948 in Berlin geborene Rilinger gleich im ersten Kapitel seines neuen Buchs auf die Deutsche Kapelle in den Grotten des Petersdoms ein. Dort liegen unter anderem Kaiser Otto II. und sein Vetter Papst Gregor V. begraben. Otto II. war von 973 bis 983 römisch-deutscher Kaiser. Nach seinem Tod im Alter von nur 28 Jahren wurde er als einziger deutscher Herrscher in Rom bestattet.

Das Vorwort zu dem Buch hat Kardinal Gerhard Ludwig Müller geschrieben. „Der Autor des Buchs durchschreitet ein weites Spektrum verschiedener Fragen, die uns in dieser Dichte nur in Rom begegnen“, führt Müller aus. Gewidmet hat Rilinger das Buch seiner Frau Svanburga von Alten-Rilinger, die auch CDU-Ratsmitglied in Hemmingen ist. „Die Widmung soll Ausdruck einer Dankbarkeit für ihre Fürsorge sein, die mir bisweilen unverdient vorkommt“, schreibt Rilinger. Die ersten beiden Bände waren seiner Tochter Aggie und seinen bereits verstorbenen Eltern gewidmet.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann