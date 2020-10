Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof geht wieder auf Tour: Am Freitag, 16. Oktober, geht es ab 20 Uhr in der KGS um Fragen wie: Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Welchen Handyvertrag bei den vielen Angeboten? Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas Neues? Denn bei den vielen sich bietenden Möglichkeiten sind wir oft genau dazwischen. Doch das ist nichts Schlimmes, sondern etwas Aufregendes, wie die Liedermacherin Lucy van Kuhl in der KGS zeigen will.

Schließlich befinden wir uns alle in dem „Dazwischen“ von Geburt und Tod, das man Leben nennt. „Wir sind alle Persönlichkeiten mit vielen Facetten, keiner hat nur eine“, meint van Kuhl. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt die Kabarettistin Situationen aus dem Leben. In ihren Chansons und pointierten Liedern bringt sie es auf den Punkt – und das Ein oder Andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen. In Wort und Klang kommentiert van Kuhl mal herzenswarm, mal mit schwarzem Humor, typische Alltagssituationen und Menschliches.

Kuhls Lieder basieren auf Beobachtung von Mitmenschen, Umwelt und sich selbst

Mit ihrer Kombination aus Klavier-Kabarett und Chansons hat die gebürtige Kölnerin und Teilzeit-Berlinerin bereits im vergangenen Jahr das Publikum im bauhof begeistert. Denn die studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren Liedern ihre beiden Steckenpferde Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst und verarbeitet die Ergebnisse in ihren Liedern.

Für ihre Songtexte erhielt Lucy van Kuhl, alias Corinna Fuhrmann, 2017 ein Stipendium an der Celler Schule, der einzigen Masterclass für Songtexter in Deutschland, gefördert durch die GEMA-Stiftung. Außerdem bekam sie für ihre „Originalität, Lust am Spielen, große Experimentierfreude und ihre virtuosen Texte“ den „Hans Bradtke-Förderpreis“, gestiftet von Barbara Berrien, der Tochter des Textdichters Hans Bradtke, der Evergreens wie „Pack die Badehose ein“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ schrieb. Seit Oktober 2018 ist Lucy van Kuhl in Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag. Dort ist auch die CD zu ihrem Programm „Dazwischen“ erscheinen.

Karten sind nur online erhältlich

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an der Hohen Bünte 4. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Es gibt coronabedingt weder eine Abendkasse noch einen Vorverkauf an den üblichen Stellen. Kartenreservierungen sind ausschließlich über den Onlineverkauf auf der Internetseite des bauhofs möglich. Die Veranstaltung dauert zwischen 60 und 90 Minuten, es gibt weder eine Pause noch eine Bewirtung. Auch eine freie Platzwahl ist nicht möglich, stattdessen begleitet das bauhof-Team die Gäste zu ihren Sitzen. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten.

Von Stephanie Zerm