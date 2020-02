Hemmingen-Westerfeld

Was ist Demokratie – und wollen wir sie überhaupt? Sollten wir nicht mal wieder etwas anderes ausprobieren: Monarchie, Plentokratie, Theokratie, Autokratie oder Anarchie? Diese und etliche andere Fragen stellt Comedian und Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky am Freitag, 27. März, im bauhof. Beginn in dem Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld ist um 20 Uhr.

Können wir überhaupt Demokratie?

Der 54-jährige Entertainer sorgt sich seit Jahren auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Daher gilt er auch als Deutschlands lustigster Seelsorger. In seinem neuen Programm „ Demokratur – oder die Qual der Wahl“ beleuchtet der Ostwestfale die Theorie der Volksherrschaft. Sie sei in Gefahr, sagen die einen; wir leben in keiner Demokratie, sagen die anderen. Laut Rosenberg Lipinsky regen wir uns auf wie selten, stellen alles infrage, wollen alles wissen und sind dann stets dagegen. Daher müsse man sich fragen: Wollen und können wir überhaupt Demokratie?

Lutz von Rosenberg Lipinsky im bauhof

Für seine Bühnenshows ist Rosenberg Lipinsky bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. 1993 erhielt er den Münchner Kleinkunstpreis und das Passauer Scharfrichterbeil, 1995 die St.-Ingberter-Pfanne und den Reinheimer Satirelöwe sowie 1996 den Kabarettpreis der Stadt Melsungen und den Kleinkunstpreis der Stadt Wolfsburg.

Die Kabarettkarriere des gebürtigen Güterslohers begann im Januar 1985, als er mit der Kabarettgruppe „Die Spiegelfechter“ auf Tour ging, mit der er im Laufe der Jahre fünf Programme auf die Bühne brachte. Am 19. November 1989 startete er mit seinem ersten Soloprogramm. Mittlerweile hat er schon zahlreiche Programme präsentiert sowie CDs aufgenommen und Bücher verfasst.

Hier gibt es Karten für den bauhof

Karten für die Veranstaltung in der Dorfstraße 53 kosten 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Es gibt sie im Vorverkauf bei „et cetera“ am Rathausplatz 2 in Hemmingen-Westerfeld, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum, in der Bücherecke, Dammstraße 2, in Pattensen sowie im Internet auf bauhofkultur.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

