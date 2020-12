Hiddestorf/Ohlendorf

Männer über 60 Jahre in der Nikolaikirchengemeinde Hiddestorf/Ohlendorf werden jetzt in ihrem Briefkasten Kaffeepulver, Gebäck und ein Anschreiben finden – aus besonderem Grund: Das für Dienstag, 1. Dezember, geplante vierteljährliche Männerfrühstück im Gemeindezentrum muss wegen Corona ausfallen. Doch die Gemeinde wollte nicht einfach so darüber hinweggehen.

Deswegen haben die Mitglieder des offenen Männertreffs, die zurzeit auch wegen Corona pausieren müssen, Kaffee und Gebäck an 135 Männer verteilt, deren Adressen der Gemeinde bekannt sind. Auf einem Anschreiben steht zudem ein Link für eine Online-Pinnwand zum Thema Josef von Nazareth, die Pastor Richard Gnügge erstellt hat. Dort sind unter anderem Texte, Videos, Musik und Bilder zu finden, erläutert Gnügge.

Anzeige

Kontaktbeamtin hält Vortrag über Trickbetrüger erst im März

Ursprünglich sollte Polizeioberkommissarin Katrin Hofmann einen Vortrag zum Thema „Die Maschen der Trickbetrüger“ halten. Sie ist Kontaktbeamtin des Polizeikommissariates Ronnenberg, zu dem auch Hemmingen gehört. Was aber haben Josef und der Polizevortrag miteinander zu tun? „Eine Person der Weihnachtsgeschichte könnte sich auch wie das Opfer eines dreisten Trickbetrugs vorgekommen sein“, schreibt Gnügge auf der Seite.

Den Vortrag will Hofmann, sofern es dann wegen Corona möglich ist, am Dienstag, 2. März 2021, nachholen. Und wer sonst neugierig auf die Online-Pinnwand geworden ist: Nach einer E-Mail an richard.gnuegge@evlka.de schickt der Pastor gern den entsprechenden Link.

Aktion mit Herz

Liebe Leser, wissen Sie von einer ähnlichen Aktion im Hemminger Stadtgebiet, bei der mit kleinen Dingen anderen Menschen im Corona-Teil-Lockdown Freude bereitet wird? Dann melden Sie sich gern in der Redaktion unter Telefon (0511) 82079 15 oder mit einer E-Mail an die Adresse hemmingen@haz.de.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer