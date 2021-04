Hiddestorf

An malerischen Sonnenuntergängen wie am Dienstagabend in Hiddestorf erfreuen sich Spaziergänger, Rad- und Autofahrer naturgemäß gern. Färbt sich bei wolkenlosem Wetter der Himmel gen Abend rot, gilt dies zumindest laut alter Bauernregel als ein Schönwetterbote für den nächsten Tag.

Für die Landwirte in der Region steht der wolkenfreie Abendhimmel aber auch als Zeichen turbulenten Aprilwetters – mit einem Auf und Ab an Kälte, Wärme und Trockenheit. In den Wintermonaten hat es laut Landvolk für die meisten landwirtschaftlich genutzten Böden im Mittel meist zu wenig geregnet.

Bleibt es bei dem sonnigen Wetter? Laut Wetterprognosen ist es am Donnerstag und Freitag überwiegend bedeckt. Am Sonnabend soll die nächtliche Temperaturen in Hemmingen sogar auf den Gefrierpunkt rutschen.

Von Torsten Lippelt