Hemmingen-Westerfeld

Mehrere Wochen hatten Hemminger Kinder Zeit, ein Bild zu malen, das sie bei ihren Aktivitäten in der Corona-Krise zeigt. Nun präsentiert die Stadt 30 Bilder aus dem Malwettbewerb im Bürgersaal. Die Ausstellung ist kontaktlos, die Bilder können vom Rathausplatz aus betrachtet werden.

„Was mache ich, wenn ich zu Hause bleiben muss?“, lautete das Motto des Wettbewerbs, den die Jugendpflege der Stadt im März ausgerufen hatte. Die kleinen Künstler zwischen fünf und zehn Jahren sollten ihre Werke bis zum 19. April einreichen. Inzwischen hat die Jury, bestehend aus dem Team der Jugendpflege und Bürgermeister Claus Schacht, die fünf schönsten Bilder prämiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner durften sich einen Gutschein von einem Hemminger Geschäft aussuchen.

Anzeige

Bilder ohne Wertung ausgestellt

Welche der 30 Exponate die Siegerbilder sind, ist aber nicht gekennzeichnet. Die Auswahl sei ohnehin schwer gefallen. „Wir haben die Bilder bewusst ohne Wertung ausgestellt – denn schön sind sie alle geworden“, sagt Jugendpfleger René Döpke.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Motive der einzelnen Werke zeigen, dass viele Kinder trotz des Shutdowns durchaus aktiv waren. So wird etwa geschaukelt, gelesen, getobt und Fußball gespielt. Auch der Regenbogen, den Kinder während der Corona-Pandemie bundesweit als kleinen Gruß an andere Kinder in ihre Fenster hängen, sei in vielen Bilder wiederzufinden, teilt die Stadt mit.

Bilder sind bis 15. Juli zu sehen

Zu sehen sind die Werke bis Mittwoch, 15. Juli, rund um die Uhr am Rathausplatz. Vergrößerungen der Bilder sind so aufgehängt, dass Besucher sie von außen an den Scheiben des Bürgersaals betrachten können. So müssen sie das Rathaus nicht betreten und senken das Infektionsrisiko für alle. Die Stadt weist aber darauf hin, dass die Abstandsregeln weiterhin gelten. Einzelfotos möchte die Stadt nicht zur Verfügung stellen, um keines der Bilder in den Vordergrund zu stellen.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche