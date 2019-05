Der Staatsschutz ermittelt nach einem antisemitischen Angriff auf das Einfamilienhaus eines jüdischen Ehepaares in Hemmingen. In der Nacht zu Sonnabend hatten der oder die Täter die Fußmatte vor der Haustür in Brand gesetzt und das Wort „Jude“ auf den Eingangsbereich und eine Gartenpforte gesprüht.