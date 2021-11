Hemmingen

Das Mausoleum Carl Graf von Alten ist in den Denkmalatlas Niedersachsen aufgenommen worden. Das teilt der Vorsitzende des Fördervereins, Reinhard Schütze, mit. Der Denkmalatlas ist ein im Januar 2020 gestartetes Projekt, das zum „Masterplan Digitalisierung“ des Landes Niedersachsen gehört. Es soll online als Wissens- und Kommunikationsplattform für die Kulturdenkmale Niedersachsens dienen. Bis 2023 werden deshalb alle bisher verzeichneten Kulturdenkmale neu geprüft und bewertet. Die Ergebnisse werden dann schrittweise veröffentlicht.

Das Mausoleum in Hemmingen: Diese Lithographie, es handelt sich um eine Reproduktion, stammt von 1843 und ist war in einer Sonderausstellung im Historischen Museum Hannover zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer

Schütze freut sich, dass das 1842 im neugotischen Stil errichtete Mausoleum jetzt Teil des Atlasses ist. 1985 wurde das Gebäude im Sundern bereits als Baudenkmal Niedersachsens eingetragen. Damals war es noch eine Ruine. Der 1987 gegründete Förderverein kümmerte sich dann nach und nach um die Restaurierung. Darauf geht auch Frank Achhammer in seiner Begründung dafür ein, weshalb das Mausoleum in den Denkmalatlas aufgenommen wurde. Der Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege hat das Bauwerk im August besichtigt. „Die erfolgreichen Anstrengungen zum Erhalt des Denkmals und zur Vermittlung seines Wertes sind sehr zu begrüßen und von besonderem öffentlichen Interesse“, schreibt er.

Denkmalatlas beschreibt die baugeschichtliche Bedeutung des Mausoleums

Achhammer beschreibt auch ausführlich die Historie des Denkmals und dessen baugeschichtliche Bedeutung. Er bezeichnet das Mausoleum als „eine einzigartige Zusammenarbeit der beiden einflussreichsten hannoverschen Architekten des 19. Jahrhunderts, Georg Ludwig Friedrich Laves und Conrad Wilhelm Hase“. Die besondere Wertschätzung, die Hase diesem Gebäude entgegenbrachte, zeigte sich auch darin, dass er einige der Steine signiert habe. Die gesamte Geschichte des Bauwerks kann auf der Seite www.denkmalatlas.niedersachsen.de eingesehen werden. Dort sind auch alle anderen aufgenommenen Baudenkmäler verzeichnet.

Handwerker setzen 2020 die Kreuzblume fachgerecht auf die Turmspitze des Mausoleums. Quelle: Torsten Lippelt

Der Förderverein sucht neue Mitglieder

Reinhard Schütze weist darauf hin, dass der Förderverein weitere Mitglieder sucht. Die Gebühr beträgt einen Euro im Monat. „Wir halten konstant die Zahl von rund 30 Mitgliedern, die aber fast alle älter als 70 Jahre sind. Um den Verein langfristig am Leben zu erhalten, brauchen wir jüngere Mitglieder“, sagt er. Als gutes Zeichen bezeichnet es Schütze, dass Hemmingens neuer Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) in den Verein eingetreten ist. Das könne Signalwirkung haben. „Zudem ist die Unterstützung des Bürgermeisters wichtig. Er hat ganz andere Möglichkeiten, das Mausoleum zu unterstützen als wir mit unserer ehrenamtlichen Arbeit“, sagt Schütze.

Um die Vereinsarbeit fortsetzen zu können, werden zudem Mitglieder benötigt, die sich im Vorstand engagieren. Wie lange Schütze selbst noch Vorsitzender bleiben will, lässt er im Moment offen. „Nächstes Jahr werde ich eine Entscheidung treffen“, sagt er. Interessenten für die Mitarbeiter im Vorstand melden sich per E-Mail an info@mausoleumsverein.de oder bei Schütze unter Telefon (01 74) 3 06 55 85.

Nachfahre des Grafen hält Vortrag

Architektonische Restaurierungen am Mausoleum sind aktuell nicht geplant. „Zwei größere Projekte haben wir aber dennoch in der Pipeline“, sagt Schütze. Zum einen lässt der Verein gerade das Testament von Carl Graf von Alten übersetzen. „Das liegt bisher nur in einer englischen Fassung handschriftlich vor“, berichtet der Vorsitzende. Möglicherweise könne die Übersetzung noch dieses Jahr öffentlich präsentiert werden. Im Februar erwartet der Verein zudem den Besuch von Eberhard von Alten, einem Nachfahren des Grafen. Er wird in der Grundschule Arnum über die Geschichte seiner Familie und das Mausoleum berichten. Der Verein will die Veranstaltung auch etwas größer aufziehen. „Die Plakate sind schon gedruckt“, sagt Schütze.

