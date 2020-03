Hemmingen-Westerfeld

Viel Erfreuliches über die Arbeit des Fördervereins Mausoleum Graf Carl von Alten wusste am Freitagabend dessen Vorsitzender Reinhard Schütze im Bürgersaal in Hemmingen-Westerfeld zu berichten. Den anwesenden zehn Mitgliedern teilte er im Rahmen seines Berichtes zur Jahresversammlung mit, dass die angestrebte Reproduktion der ehemaligen Kreuzblume aus Sandstein über dem Eingang zum Mausoleum nun kurz vor der Realisierung stehe.

Das Mausuleum Graf Carl von Alten soll bis Juni eine neue Kreuzblume erhalten. Quelle: HAZ-Archiv

„Bis Juni ist sie fertig“, versprach Schütze erfreut. Beauftragt mit den Arbeiten wurde dafür der Ricklinger Steinmetz Lars von Berg. Das dekorative Element am ehemaligen Grab des bei der Schlacht von Waterloo (1815) gegen Napoleon erfolgreichen hannoverschen Generals Graf Carl von Alten wurde nach alten Vorlagen am Computer errechnet. Bis zu 3000 Euro der geschätzten Kosten übernimmt dabei Heinz Wiegmann, der Ehrenvorsitzende und Mitbegründer des Mausoleumsvereins. Dafür hat er bereits vor Jahren ein Konto eingerichtet.

In seinem Jahresbericht für 2019 verwies Reinhard Schütze auf die konstante Mitgliederzahl von 28 an örtlicher Geschichte Interessierten.

Der Fördervereinsvorsitzende Reinhard Schütze blickt zurück auf die vielfältigen Vereinsaktivitäten im letzten Jahr. Quelle: Torsten Lippelt

Schreibwettbewerb regt Kinder zu Gruselgeschichten an

„Leider ermöglichen die Lehrpläne der Schulen diesbezüglich keine konstante inhaltliche Zusammenarbeit mit uns“, bedauerte Schütze. Er verwies jedoch auf die erfolgreiche Kooperation mit der KGS Hemmingen, zu der die im letzten Jahr erfolgte Vergabe und Ehrung von zwölf Schülern vom Schreibwettbewerb Geister- und Gruselgeschichten mit Bezug zum Mausoleum gehörte. Bei gleich zwei von den Kindern sehr gefragten Sommer-Ferienpassaktionen ist im Rahmen von Nachtwanderungen zum Mausoleum dort dann im Fackelschein aus den Texten vorgelesen worden.

Zu den vielfältigen Vereinsaktivitäten zählten unter anderem auch das aus erhaltungstechnischen Gründen erfolgte Auswechseln von 47 maroden Steinen am Mausoleum durch entsprechend vorhandene andere Steine. Dies kostete rund 2300 Euro.

Buch mit Schülertexten praktisch ausverkauft

Die Schülertexte wurden als Buch in einer Auflage von 200 Exemplaren beim Hemminger Ganymed-Verlag veröffentlicht und für 7 Euro das Stück bis auf wenige Restexemplare aktuell bereits verkauft. Die Ostereiersuche der Kinder gehörte 2019 ebenso zu den erfolgreichen Veranstaltungen, wie die Vereinspräsentation beim Hemminger Stadtfest im Strandbad und der landesweit im Rundfunk gesendete Besuch in der NDR-Plattenkiste.

Bei den Wahlen wurde dann das Vorstandsteam einstimmig bestätigt und erweitert: Neben dem aktuell nicht zur Wahl stehenden Vorsitzenden Reinhard Schütze und dessen Stellvertreter Dirk Oerzen wurde Dirk Jüchter für ein weiteres Jahr als Kassenwart in seinem Amt bestätigt. Linda Oerzen ist ebenso weiterhin für den Vorstand als Schriftführerin aktiv. Zur neuen Beisitzerin wurde in Abwesenheit Julia Juschkewitz gewählt.

Der aktuelle Fördervereins-Vorstand besteht aus (von links) Reinhard Schütze, Dirk Jüchter, Linda Oerzen und Dirk Oerzen, unterstützt vom Ehrenvorsitzenden und Mitbegründer Heinz Wiegmann. Quelle: Torsten Lippelt

Im Rahmen einer erweiterten Öffentlichkeitsarbeit ist das Faltblatt über das Mausoleum seit Ende September nun in einer Auflage von jeweils 250 Exemplaren neben Deutsch auch in Englisch, Französisch und Polnisch zu lesen. Auch der Internetauftritt des Vereins wurde Ende Oktober aktualisiert.

Verein plant Aktionen für Kinder und die KGS

Im Ausblick auf 2020 verwies der Vereinsvorsitzende auf die Beteiligung mit einem Infostand in der Mensa am Tag der offenen Tür der KGS Hemmingen am Freitag, 6. März, ab 15 Uhr. Darüber hinaus ist für Ostersamstag wieder ein Ostereiersuchen für Kinder am Mausoleum geplant und am 11. April ein Erinnern an den 180. Todestag des Grafen Carl von Alten. Im Mai oder Juni soll es einen Lavespfadbesuch bei Derneburg/ Uslar geben. Schütze schlug auch vor, dass der Verein bei Interesse einen Besuch in Belgien von Waterloo und Brüssel organisiert. Ein Datum nannte er nicht.

Mit jeweils 16 Kindern stehen im Rahmen des Sommerferienpasses für den 20. Juli und 17. August auch wieder begleitete Nachtwanderungen zum Mausoleum auf dem Programm.

Von Torsten Lippelt