Hemmingen-Westerfeld

Es ist viele Monate still geworden um den geplanten, sogenannten Dudler-Bau in Hemmingen: ein Gebäudekomplex an der B3/Weetzener Landstraße nach den Plänen des Schweizer Architekten Max Dudler. Jetzt tauchte der Name wieder auf. In der Sitzung eines Ratsausschusses fragten die Unabhängigen Hemminger (DUH) die Stadtverwaltung, wie es um das Vorhaben steht. „Es stockt“, sagte Bürgermeister Claus Schacht. „Zurzeit ist keine Entwicklung absehbar“, erläuterte der Verwaltungschef und verwies auf die „wirtschaftliche Situation“. Die Stadtverwaltung habe vor etwa vier Wochen mit der Immobilienfirma gesprochen, die das Projekt begleitet. Schacht betonte aber, dass sie „nicht grundsätzlich davon ablässt“.

Dreistöckiges Wohnhaus geplant

Ob der Dudler-Bau an der Kreuzung entsteht, ist für die Kommunalpolitiker wichtig zu wissen, soll doch auf der anderen Straßenseite ein modernes Wohnhaus errichtet werden. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen im Sommer 2021 an der Weetzener Landstraße 113 die Arbeiten für ein bis zu zehn Meter hohes Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken und voraussichtlich 14 Wohnungen beginnen. Der Entwurf stammt vom Büro Fink und Team aus Hannover. Ursprünglich hatte es doppelt so viele Stockwerke vorgesehen und die Pläne nach der Präsentation im vertraulichen Teil einer Ausschusssitzung geändert. Das heutige Einfamilienhaus auf dem Grundstück soll abgerissen werden.

Anzeige

So sieht der Entwurf von 2018 aus. Er zeigt den Blick auf die Kreuzung B3/Weetzener Landstraße. Quelle: Max Dudler

Weitere HAZ+ Artikel

Modernisierung des Gewerbegebiets geplant

In dem Entwurf für das Wohnhaus ist der Dudler-Bau bereits eingezeichnet – an der Seite zur Weetzener Landstraße hin mit fünf bis neun Stockwerken. Der Dudler-Bau, so hieß es bislang, soll der Anfang sein, um das Gewerbegebiet zu modernisieren. Bürgermeister Schacht hatte bereits Ende 2019 im Interview mit dieser Zeitung deutlich gemacht: „Klar ist, dass das gesamte Areal städtebaulich aufgewertet werden muss.“

Warum die Fläche auf einmal so interessant ist, hat seinen Grund: Ganz in der Nähe entsteht die Endhaltestelle der Stadtbahn. Ende 2023 soll sie erstmals bis Hemmingen-Westerfeld fahren – in etwa 15 Minuten vom Kröpcke in Hannover und zurück. Sie bringt auch Menschen nach Hemmingen, die im Dudler-Bau arbeiten. In dem Gebäudeensemble mit vier Baukörpern sollen mehrere Hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der höchste Turm des Ensembles soll nach den zuletzt bekannt gewordenen Plänen elf Stockwerke haben, also knapp 40 Meter hoch sein. Kein Wunder also, dass Kritiker befürchten, dort entsteht ein neues Stadtzentrum.

Architekt Max Dudler präsentiert 2018 im Hemminger Ratssaal seine neue Planung. Quelle: Andreas Zimmer

Die Fraktion der Grünen bekräftigte deshalb vor wenigen Tagen auch ihre Forderung nach einem Masterplan vom geplanten Neubaugebiet auf der sogenannten Fläche 60 beidseitig der Bundesstraße 3 – also etwa vom Gartencenter Glende bis über die Gutenbergstraße hinaus ins Gebiet in Höhe Gartenweg und Boberweg. Die anderen drei Ratsfraktionen lehnen einen Masterplan zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Das sind die Entwürfe von Max Dudler für Hemmingen Der erste Entwurf: Im November 2017 stellt Architekt Max Dudler erstmals öffentlich im Hemminger Rathaus und vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt den Entwurf für das Gebäudeensemble an der B3/Weetzener Landstraße vor. Das höchste Gebäude hat 13 Stockwerke und das niedrigste fünf Etagen. Vorgesehen ist, bestehende Gewerbebauten auf rund 9000 Quadratmetern Fläche abzureißen und dort insgesamt 25.000 Quadratmeter Bürofläche zu errichten. Bis zu 1000 Menschen sollen in dem Komplex arbeiten. Im Erdgeschoss sollen Gastronomie und Geschäfte entstehen. Inmitten des Ensembles ist ein großer Platz geplant, zu dem Gassen führen. Parkplätze sollen in einer Tiefgarage auf zwei Geschossen geschaffen werden. Die Reaktionen in Hemmingen sind gemischt: Die einen loben die zeitgemäße Architektur, für die anderen ist der Entwurf zu wuchtig. Der zweite Entwurf: Im Juni 2018 präsentiert Max Dudler seinen geänderten Entwurf, ebenfalls in öffentlicher Sitzung im Ausschuss im Rathaus. „Wir haben etwas von der Höhe heruntergenommen, doch die Eleganz des Ensembles ist gleichgeblieben“, sagt Dudler. „Von der Kompaktheit her ist es aber noch interessanter geworden.“ So hat beispielsweise der höchste Turm an der Kreuzung B3/Weetzener Landstraße nun nur noch elf Stockwerke und ist damit knapp 40 Meter hoch. Aus ursprünglich fünf Baukörpern aus Backstein sind jetzt vier geworden. Neu sind Dachgärten. Erstmals kommt ein viergeschossiges Ärztehaus zur Sprache, möglicherweise auch eine Klinik und ein Hotel. Weiterhin führen Gassen zu einem Innenplatz, auf dem sich öffentliche Einrichtungen ansiedeln könnten und Leben herrschen soll. Die vier Ratsfraktionen äußerten sich zustimmend zu den Plänen. In sozialen Netzwerken reicht das Spektrum von „Vorzeigeprojekt für Hemmingen“ bis zu „Klein New York“. Bauten von Dudler stehen unter anderem in Berlin, Frankfurt, München und Zürich. zi

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer