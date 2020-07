Hemmingen/Neustadt

Für das bisher ausverkaufte Konzert von Juliano Rossi, angeboten vom Hemminger Kulturzentrum bauhof in der Reihe Kultursommer im Schlosshof in Neustadt, gibt es jetzt wieder Karten. Die Zahl der Plätze sei um 30 erhöht worden, sodass jetzt insgesamt rund 180 Besucher das Konzert am Sonnabend, 29. August, 20 Uhr, verfolgen können. Das teilte bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Bei der Swingshow steht auch Pianist Achim Kück auf der Bühne. Von beiden wird aber auch Jazz und Pop zu hören sein.

Auch für das vom bauhof präsentierte Konzert von Julia Kock am Freitag, 21. August, 20 Uhr, im Hof von Schloss Landestrost stehen somit nun 180 Plätze zur Verfügung. Kock singt Lieder der Französin Edith Piaf. Dabei wird sie von Akkordeonist Frank Grischek begleitet.

Anzeige

Julia Kock und Frank Grischek treten am 21. August auf. Quelle: Grischek Fotografie

Weitere HAZ+ Artikel

Neu sei auch, dass bei den Konzerten jetzt doch Getränke und kleine Speisen angeboten werden. Die Veranstaltungen dauern jeweils rund 80 Minuten ohne Pause. Es stehen immer zwei Holzklappstühle zusammen. Wer mag, könne Sitzkissen mitbringen. Der Mund-Nasen-Schutz dürfe erst am Platz abgenommen werden.

Kultursommer-Konzerte: Hier gibt es Tickets

Anders als bei den gewohnten bauhof-Veranstaltungen gibt es für die beiden Konzerte im August keinen Kartenvorverkauf in Hemmingen und Umgebung und auf der bauhof-Webseite, sondern telefonisch im Schloss unter der Nummer (05 11) 61 62 52 00 sowie per E-Mail an kultur@region-hannover.de sowie in wenigen Tagen auch über das Ticketingsystem reservix.de im Internet. Es gibt keine Abendkasse.

Wie lange bleibt der bauhof noch geschlossen?

Wegen Corona ist das Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld seit Mitte März geschlossen. Um die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand zwischen den Stühlen einzuhalten, dürften nur 20 Gäste hinein, also nur ein Fünftel der Höchstbesucherzahl. Bis zum Jahresende werde der bauhof auch nicht wieder an der Dorfstraße öffnen, doch der Trägerverein suche nach alternativen Spielorten, sagte von Drathen.

Von Andreas Zimmer