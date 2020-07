Wilkenburg

Mehr als 30 Gäste haben in Hemmingen die erste Informationsveranstaltung nach der Corona-Pause beim Römerlager in Wilkenburg am vergangenen Sonnabend besucht. Künftig will die Römer AG Leine wieder monatlich über verschiedene Themen aus dem Römischen Reich berichten. Das teilte AG-Mitglied Karola Hagemann mit. Die Gäste haben vor Ort eine kostenlose Mund-Nasen-Bedeckung bekommen und mussten den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. „Trotz dieser Auflagen war die Stimmung hervorragend und die Gäste begeistert“, sagt Hagemann.

Technische Spielereien im alten Rom

Das Thema der Veranstaltung lautete: Energie – von der Antike bis heute. Der promovierte Chemiker Robert Lehmann berichtete von der Nutzung von Wind- und Wasserkraft im alten Ägypten und der anschließenden Perfektionierung durch die Römer. Immer wieder habe es auch technische Spielereien in Rom gegeben, wie zum Beispiel sich kontinuierlich drehende Zimmer in Palästen wie Neros Goldenem Haus in Rom.

Schließlich kam es noch zu einer besonderen Aktion: Lehmann überreichte eine Münze, die in der Regierungszeit des römischen Kaisers Valentinian im Jahr 367 geprägt wurde an Marina Hettwer, Vertreterin der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Barsinghausen. Es handelte sich um einen sogenannten Solidus, der viele Jahrhunderte zur gängigen Währung im Reich zählte.

Eine Solidusmünze auf dem alten Rom. Quelle: privat

Die Münze wurde 2015 gemeinsam mit elf weiteren Münzen in der Nähe von Bad Nenndorf gefunden. Ein Sondengänger grub nach Angaben von Lehmann und Hagemann die Münzen illegal aus und veräußerte sie. Lediglich eine Münze konnte für die Öffentlichkeit gerettet werden. Lehmann hatte sie wissenschaftlich untersucht und datiert. „Die Münzen könnten auf Handelswege hinweisen oder auch als Sold für in römischen Diensten stehende germanische Soldaten gedeutet werden“, sagte er. Nähere Informationen zu der Münze und dem Fund haben Lehmann und Hagemann in dem 2019 erschienenen Buch „Schatzfunde – Fundmünzen“ aufgeführt.

