Hiddestorf

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Sanierung der Hiddestorfer Mehrzweckhalle komplett abgeschlossen. Am Mittwochnachmittag hat die Stadt die neuen Räumlichkeiten sowie die Außenanlage offiziell freigegeben. Die Halle ist bereits seit März fertiggestellt und wird seitdem von der Schule und den Hemminger Vereinen genutzt. Wegen der Corona-Pandemie war die Eröffnung Anfang des Jahres jedoch nur in kleinem Rahmen erlaubt. Der offizielle Akt wurde daher jetzt zusammen mit der Fertigstellung der Außenanlage nachgeholt.

„Große Bereicherung für die Schule“

Bürgermeister Claus Schacht (rechts) und Schulleiterin Heike Kopp (Zweite von rechts) begrüßen die Gäste bei der offiziellen Eröffnung. Quelle: Stephanie Zerm

„Die Halle ist ein wichtiger Schritt für die Ganztagsbetreuung“, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD). So sind in der neuen Mehrzweckhalle sowohl eine Turnhalle als auch die Mensa für die Kinder der angrenzenden Grundschule Hiddestorf untergebracht. Außerdem gibt es für die Ganztagsbetreuung einen Kreativraum sowie ein Büro für die Mitarbeiter. Schulleiterin Heike Kopp sagte: „Das ist eine große Bereicherung für die Schule. Wir sind sehr froh, jetzt einen eigenen Raum zum Essen und einen zum Spielen für die Ganztagsbetreuung zu haben.“

Klettergerüst steht seit einer Woche

Vor allem das Klettergerüst kommt bei den Kindern gut an. Quelle: Stephanie Zerm

Auf der nun ebenfalls eingeweihten Außenanlage stehen seit vergangener Woche ein Klettergerüst sowie ein Drehrad. „Es wäre auch noch Potenzial für eine Erweiterung“, sagte Bürgermeister Schacht. „Darüber sind wir jedoch noch in der Abstimmung.“ Der Bolzplatz ist ebenfalls fertiggestellt. Lediglich die Markierung für das Fußballfeld fehlt noch.

Doch das machte den Kindern am Mittwochnachmittag nichts aus. Nach den Grußworten von Bürgermeister und Schulleiterin stürmten zwei Jugendfußballmannschaften des SV Eintracht Hiddestorf auf das neue Spielfeld und traten dort gegeneinander an. Überall an den Gittern zum Bolzplatz standen Zuschauer und Zuschauerinnen. Etliche Kinder hatten sich auf das neue Klettergerüst gesetzt, um die Kicker anzufeuern.

Zur Eröffnung des neuen Bolzplatzes treten zwei Jugendmannschaften des SV Hiddestorf gegeneinander an. Quelle: Stephanie Zerm

Außenanlage in Hiddestorf kommt bei Kindern gut an

„Nächste Woche sollen noch die Markierungen auf den Boden des Bolzplatzes aufgebracht werden“, kündigte Schacht an. Wenn diese dann ausgehärtet seien, könne der Platz von allen Kindern auch nachmittags genutzt werden. Er gehe davon aus, dass dies schon in den Sommerferien möglich sein werde. Diese beginnen am Donnerstag, 22. Juli. Letztlich hänge es jedoch von der Firma ab, die die Markierungen aufbringt.

Insgesamt hat der Neubau der Mehrzweckhalle auf dem Fundament der ehemaligen Sporthalle rund 3,5 Millionen Euro gekostet. Etwa 300.000 Euro entfallen davon für die Gestaltung der Außenanlage. Bei den jungen Nutzern kamen der neue Bolzplatz und die Spielgeräte sichtbar gut an. Selbst als es am Mittwochnachmittag anfing, wie aus Kübeln zu schütten, setzten die Fußballer ihr Spiel fort.

Von Stephanie Zerm