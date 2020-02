Für fast vier Millionen Euro wird eine Mensa in der Grundschule Hemmingen-Westerfeld errichtet. Das hat der Rat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Doch Mitglieder des Schulvorstandes sind mit den Plänen für den Neubau nicht einverstanden. Sie bevorzugen einen Anbau an die Sporthalle.