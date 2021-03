Hemmingen/Pattensen

Sabine Stahlhut ist gerade Großmutter geworden. „Genau die richtige Zeit, um sich endlich politisch zu engagieren“, findet die 55-Jährige. Mit dieser Idee hatte sie schon lange geliebäugelt. Den entscheidenden Schritt hat sie aber erst aufgrund des Mentoringprogramms „Frau.Macht.Demokratie“ gewagt. „Als ich von dem Programm gehört habe, habe ich mich spontan entschieden, daran teilzunehmen“, sagt die Hemmingerin, die bei der Kommunalwahl im Herbst für die Grünen kandidieren will.

So viele Teilnehmerinnen wie noch nie

Außer Stahlhut haben acht weitere Frauen aus Hemmingen und zwei aus Pattensen teilgenommen. „Das sind so viel wie noch nie“, sagt Hemmingens Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Grützner aus Pattensen das Programm in den beiden Kommunen begleitet hat. Dabei wurden politisch interessierte Frauen von Kommunalpolitikerinnen und -politikern an eine Kandidatur herangeführt. Zusätzlich gab es Rahmenveranstaltungen und Stammtische.

Begonnen hatte das Programm bereits im Mai 2019. Landesweit läuft es bereits seit mehr als 20 Jahren, Hemmingen hatte das dritte Mal mitgemacht. Ziel ist es, mehr Frauen für politische Ämter zu gewinnen. Das sei auch in Hemmingen und Pattensen dringend nötig, wie Sandvoß erläutert. „In Hemmingen sind von insgesamt 26 Ratsmitgliedern nur zehn Frauen, in Pattensen von 30 nur sieben.“

Sechs Kandidatinnen für Ämter

Das dürfte sich in beiden Kommunen bald ändern. Denn von den elf Teilnehmerinnen wollen mindestens sechs für ein politisches Amt kandidieren. Stefanie Behrends aus Pattensen will nicht nur für die CDU in den Ortsrat Pattensen-Mitte und in den Stadtrat, sondern auch in die Regionsversammlung. Damit wäre ihre Kommune nach drei Wahlperioden dort erstmals wieder vertreten. „Ohne die Teilnahme an dem Programm hätte ich mich das nicht getraut“, sagt die 39-jährige Mutter von zwei Kindern. So habe sie sich ein Netzwerk aufbauen und viel Hintergrundwissen erlangen können.

„Wir durften auch an Fraktionssitzungen teilnehmen und dort eigene Ideen einbringen“, berichtet Sandra Bekiesch-Skripuletz aus Hemmingen, die von Bürgermeister Claus Schacht (SPD) als Mentor betreut wurde. Die 42-Jährige ist ebenfalls Mutter von zwei Kindern und hatte sich zuvor im Elternbeirat von Kita und Schule engagiert. Nun will sie für den Vorsitz des SPD-Ortsverbands Hemmingen kandidieren.

Win-Win-Situation

Auch die 35-jährige Karina Möllenhoff ist von dem Programm begeistert. „Ich möchte mitentscheiden und die Weichen für die Zukunft stellen“, sagt die zweifache Mutter, die von der CDU-Vorsitzenden Barabara Konze betreut wurde.

Eine der jüngsten Teilnehmerinnen ist die 29-jährige Christina Schäfer aus Arnum, die bei der Kommunalwahl für die SPD für den Hemminger Rat kandidieren will. „Das Programm war der letzte Anschubser, den ich gebraucht habe“, sagt sie. Laut Sandvoß war es sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die Parteien ein Erfolg. Die Frauen haben den Einstieg in die Politik gefunden, die Parteien neue Mitglieder gewonnen. Denn fast alle sind auch in die von ihnen gewählten Parteien eingetreten.

Vor 20 Jahren selbst teilgenommen

„Wir freuen uns, dass wir so tolle Frauen gefunden haben, die sich bei uns engagieren“, sagt Barbara Konze erfreut, die das erste Mal als Mentorin teilgenommen hatte. Da bei der nächsten Kommunalwahl viele Ratsmitglieder aus Altersgründen nicht wieder anträten, sei es wichtig, Nachwuchs zu haben, meint auch Bürgermeister Claus Schacht, zumal in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte gemanagt werden müssten.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt sieht dies ähnlich. „Wir sind froh, Frauen gewonnen zu haben, die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen.“ Liebelt macht bereits seit mehreren Jahren als Mentorin bei dem Programm mit und ist selbst dadurch zur Politik gekommen. Vor 20 Jahren war sie eine der ersten Mentees und hat anschließend den Schritt in die Politik gewagt.

Von Stephanie Zerm