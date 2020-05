Im August 2018 ging die Zählstation für Fahrräder im Hemminger Industriegebiet am Kreisel in Höhe des Real-Marktes in Betrieb. Seitdem erfasst eine Messschleife, die sich unter dem Radweg an der Wetzender Landstraße befindet, jedes darüber rollende Reifenpaar. Die Region Hannover verfügt über derzeit vier Dauerzählstellen: außer in Hemmingen stehen auch welche in der Sehnder Ortschaft Ilten, in Großburgwedel und in Seelze-Harenberg. Seit dem vergangenen Jahr setzt die Region auch zwei mobile Zählstellen ein, mit denen sie temporär Erhebungen des Radverkehrs vornimmt. hg