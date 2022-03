Hemmingen

Bei der Ortsgruppe Hemmingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist die Mitgliederzahl eingebrochen. Im Zeitraum von Ende 2020 bis Ende 2021 ist sie von 304 auf 278 Mitglieder gesunken. Dabei hatte sich die Zahl bereits im Jahr davor von 329 Mitgliedern reduziert. Sie ist mittlerweile unter den Wert aus dem Jahr 2015 mit 286 Mitgliedern gefallen.

„Die Mitgliederzahl ist im letzten Jahr durch fehlende Vereinsfreizeiten und ein eingeschränktes Training rückläufig gewesen“, erläuterte der Vorsitzende Matthias Bremer jetzt in der Jahresversammlung im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld. Den Einbruch begründet der Verein aber nicht nur mit der Corona-Pandemie, sondern auch damit, dass zahlreiche Personen, die seit Langem nicht mehr aktiv sind und auch keine Beiträge mehr gezahlt haben, in der Statistik nicht mehr als Mitglieder geführt werden. Bremer sagte, er sei davon überzeugt, dass mit der Normalisierung der Vereins- und insbesondere der Jugendaktivitäten auch die Mitgliederzahl wieder steigen werde.

Auszeichnung: Der Ortsvereinsvorsitzende Matthias Bremer (von links) und Harald Nülle, stellvertretender Bezirksleiter der DLRG Hannover-Land, überreichen Ulrich Janzhoff die Goldene Ehrennadel für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Quelle: Daniel Junker

Ein treues Mitglied ist Ulrich Janzhoff. Er wurde in der Jahresversammlung mit dem Goldenen Ehrenzeichen für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der DLRG ausgezeichnet. Tom Kistenmacher erhielt das silberne Ehrenzeichen für seine 25-jährige Mitgliedschaft.

Ehrung: Harald Nülle, stellvertretender Bezirksleiter der DLRG Hannover-Land (von links), zeichnet Lena Wilhelms, Florian Janzhoff und Maximilian Schmidtmeier für ihre hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Ausbildung in der DLRG aus. Quelle: Daniel Junker

Darüber hinaus wurden für besondere Verdienste Florian Janzhoff, Maximilian Schmidtmeier und Lena Wilhelms geehrt.

Von Daniel Junker