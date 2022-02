Hemmingen

Wird der Rat in Hemmingen doch noch den Deichbau als Schutz vor Hochwasser favorisieren? „Selbst wenn wir im geplanten Workshop dazu kommen sollten, wird es laut Verwaltung noch etwa zehn Jahre dauern, bis der Deich fertig ist“, sagte Daniel Josten (Linke) in der jüngsten Ratssitzung. „Solange brauchen wir mobile Schutzsysteme.“ Für Letztere hat der Rat nun 70.000 Euro im Haushalt für dieses Jahr bereitgestellt. Heiko Schaefer (CDU) nannte dies „einen ersten Schritt, um handlungsfähig zu sein“.

Nach Auskunft der Ersten Stadträtin Regina Steinhoff will sich eine Projektgruppe voraussichtlich Ende März ansehen, wo welches System am besten passt, also beispielsweise an der KGS und an Stellen zur Stromversorgung. Zur Gruppe gehören unter anderem Vertreter der Ortsfeuerwehren Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg, der Betriebshof, der Stadtverwaltung und des Technischen Hilfswerkes. „Die Systeme unterscheiden sich unter anderem bei Lagerung, Preis und Nachhaltigkeit“, erläuterte Steinhoff. Vor Hochwasser schützen könnten zum Beispiel Schläuche, die mit Wasser gefüllt werden können, oder ein Stecksystem, bei dem sich der Schutz mit Scharnieren hoch- und runtersetzen lässt.

Rat hatte Deichbau 2020 abgelehnt

Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen, sagte: „Es lohnt noch mal zu diskutieren. Es gab eigentlich eine Ratsmehrheit für den Deichbau, nur die Variante hat nicht funktioniert.“ Steinmetz spielte auf den Mai 2020 an, als sich der Rat nach mehrjähriger Beratung gegen einen Deichbau entschieden hat.

Bei diesem System werden Schlauch samt Netz und Dichtungen abgerollt. Quelle: privat

Es gab damals mehrere Varianten, doch der Rat stimmte nur noch über jene ab, für die die Stadt einen Förderantrag stellen kann und auf einen Zuschuss hofft. Für den bestmöglichen Schutz – die sogenannte HQ100-Variante für den Fall eines Hochwassers, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt – gab es keine Mehrheit. Die acht Kilometer lange Trasse wäre mit rund 20 Millionen Euro auch die teuerste Lösung gewesen. Bei der zweiten Abstimmung stand das 70-Prozent-Modell mit einem HQ-30-Schutz zur Debatte: Es enthält eine 3,3 Kilometer lange Trasse und ein Freibord, das einer kleinen Mauer ähnelt. Auch diese Variante, sie kostet rund 4,3 Millionen Euro, fiel durch. Mehrheitlich stimmte der Rat dann im Jahr 2020 für den erweiterten Katastrophenschutz, also zum Beispiel für mobile Schutzwände.

Workshop zum Thema Hochwasserschutz

Der jetzt von der CDU angeregte Workshop zum Thema Hochwasserschutz ist vertraulich und nur für Ratsmitglieder. Das Treffen soll vor allem dazu dienen, die vielen neuen Ratsmitglieder, der Rat hatte sich im November 2021 konstituiert, auf einen einheitlichen Kenntnisstand zu bringen. „Der Workshop ist ergebnisoffen“, betonte CDU-Fraktionschef Ulff Konze.

Die Stadtverwaltung wird den Workshop organisieren und die bisherigen externen Planer hinzuholen. Die FDP/DUH-Gruppe stimmte gegen einen Workshop. Ratsherr Andreas Heitland begründete dies so: „Es geht doch um den erweiterten Katastrophenschutz, nicht um den Hochwasserschutz mit Deich-Thematik.“ Die SPD-Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt stellte heraus, dass Hemmingen im Umland von Hannover „die am meisten betroffene Stadt vom Hochwasserschutz“ sei. Die Kosten könne Hemmingen nicht allein tragen. „Hier muss es zu Lösungen mit Bund, Land und Region kommen“, forderte sie.

Von Andreas Zimmer