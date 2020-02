Wechsel im Kommando, Um- und Neubau von Gerätehäusern sowie die neue Schutzkleidung: Das sind nur einige Beispiele, was sich 2019 in der Stadtfeuerwehr Hemmingen alles geändert hat. Sie hat jetzt ihren Jahresbericht vorgelegt, und der deutet an: Auch für 2020 stehen etliche Veränderungen an.