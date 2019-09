Arnum

Grundsteinlegung und Richtfest sind am Dienstag bei der neuen Kindertagessstätte in Arnum einfach weggefallen: Die Kita am Klapperweg/Ecke B3 entsteht aus Baumodulen. Mehrere Tieflader aus Tschechien lieferten den Vormittag über insgesamt 13 Baumodule an, die ein 100-Tonnen-Kran auf ihren vorgesehenen Standorten auf dem 235 Quadratmeter großen, städtischen Grundstück aneinanderreihte.

Dafür ist am Dienstag ein Teil des Klapperweges für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gesperrt gewesen. Die jeweils etwa vier Tonnen schweren Modulelemente werden in den nächsten Wochen miteinander so verbunden, dass jeder Raum einen direkten Zugang zum geplanten Flur und zudem Technik, altersgerechtes Mobiliar und Spielzeug erhält.

Kita am Klapperweg soll im November öffnen

Ab November sollen mittelfristig insgesamt bis zu 50 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in zwei Gruppen betreut werden. Damit federt die Stadt Hemmingen in den nächsten Jahren den hohen Bedarf an Kindergartenplätzen ab, den sie durch konventionelle Bauweise nicht so schnell hätte decken können.

„Durch die Errichtung in Modulbauweise entstehen Kosten in Höhe von 365.000 Euro brutto. Dazu kommen weitere Kosten für die Erschließung und die Außenanlagen, eine Einfriedung und Baunebenkosten in Höhe von etwa 140.000 Euro“, erläutert Dilsad Yaylim vom städtischen Fachbereich Bau und Umwelt, Abteilung Gebäudewirtschaft. Für Mobiliar, Spielzeug und Weiteres für den Kita-Alltag sind insgesamt rund 30.000 Euro vorgesehen. Matthias Meier von der städtischen Abteilung Tiefbau ergänzt, dass das gesamte Kita-Gelände etwa 75 Zentimeter unter Straßenniveau liege.

Umzug von Hemmingen-Westerfeld nach Arnum

Pro Kita-Gruppe sind eine Einbauküche und der dazugehörige Sanitärbereich geplant, eine Teeküche für die Mitarbeiter, ein Büro und Personalraum sowie Toiletten. Das Essen wird von einem Catererer angeliefert und in den Gruppenräumen eingenommen.

Einen ersten Eindruck von ihrer künftigen Kita hat sich während des Absetzens der Module bereits Melanie Duran mit ihren Kolleginnen und den zurzeit zwölf von ihnen betreuten Kindern verschafft. Die Erzieherin ist mit ihrer Kindergruppe zurzeit noch vorübergehend im früheren Caritas-Kindergarten an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld untergebracht, wird aber im November als neue Kita-Leiterin nach Arnum umziehen.

Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing sagte: „Nach und nach werden weitere, dann gerade erst drei Jahre alt gewordene Kinder die freien Plätze am Klapperweg auffüllen.“ Dort werden sechs Erzieherinnen voraussichtliche Betreuungszeiten von montags bis freitags von 7 bis 16.30 Uhr anbieten.

