Unfall in Wilkenburg: Nach Polizeiangaben war ein 38-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr in Richtung Arnum unterwegs. Er bog von der Wülfeler Straße nach links auf die Alte Dorfstraße ab. Dabei fuhr er einen 58-jährigen Motorradfahrer an, der in der Gegenrichtung unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer kam mit Abschürfungen und Prellungen ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall eilten 20 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Wilkenburg und Hemmingen-Westerfeld in insgesamt fünf Fahrzeugen herbei. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Feuerwehr klemmte die Batterie vom Auto ab, achtete darauf, dass kein Brand entsteht und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Die Wülfeler Straße war währenddessen mehr als eine Stunde gesperrt.

Die weiteren Unfälle:

In Hemmingen-Westerfeld brennt ein Busch

Wegen eines brennenden Busches an der Straße Wiedholz rückte die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld gegen 18.15 Uhr aus. Anwohner hatten bereits mit dem Löschen begonnen. Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierten die elf Feuerwehrleute den Busch mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Der Einsatz endete nach 45 Minuten.

Feuerwehr räumt zwei Meter langen Ast von der Straße

Den dritten Einsatz gab es gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 226 zwischen Hiddestorf und Ohlendorf. Dort lang ein etwa zwei Meter langer Ast auf der Straße. Neun Feuerwehrleute rückten in einem Fahrzeug aus und beseitigten das Hindernis mit einer Kettensäge. Nach rund 20 Minuten konnten sie in das Gerätehaus zurückkehren.

Von Tobias Lehmann