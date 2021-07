Hemmingen/Hannover

Motoren heulen, Auspuffe dröhnen: An schönen Sommerabenden liefern sich manche Motorradfahrer auf der B-3-Ortsumgehung Hemmingen illegale Rennen. „Das Power-Fahren nervt“, sagte Roman Binder (Grüne), der das Thema in der Ratssitzung am Donnerstagabend in Hemmingen-Westerfeld vorbrachte.

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) bestätigte das Problem aus eigener Erfahrung. Vor wenigen Tagen sei er erst von einem Motorradfahrer überholt worden. Dessen Tempo schätze er auf bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Schacht betonte aber, inoffizielle Rennstrecken gebe es auch in anderen Kommunen. „Das ist kein B-3-neu-Problem.“

Blitzer soll Raser auf Ortsumgehung erfassen

Die Stadtverwaltung habe bereits Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Ein fest installiertes Radargerät an der Umgehungsstraße sei nur dann möglich, wenn es sich um einen Unfallschwerpunkt handele, was – glücklicherweise – nicht der Fall sei. Die Stadtverwaltung habe nun angefragt, ob sie mobil blitzen dürfe. Die Antwort stehe noch aus.

Gerast wird zwischen Wettbergen und der Einmündung Hoher Holzweg in Arnum sowie zwischen dem Hohen Holzweg und der Einmündung Göttinger Straße sowie in die umgekehrten Richtungen. An beiden Einmündungen werden die Raser durch Ampeln ausgebremst – sofern diese Rot zeigen.

SPD-Fraktionschef Jens Beismann forderte, die Polizei solle vermehrt kontrollieren. Dirk Fahlbusch (SPD) zufolge sind die Rennen kein neues Problem. „Die gab es auch schon auf der alten B 3“, sagte er.

Autofahrer ignorieren Verbot

Probleme mit Fahrern, die zu schnell unterwegs sind, gibt es offenbar auch auf der Deveser Straße zwischen Devese und Hemmingen-Westerfeld. Auf der Strecke dürfen seit Eröffnung der Ortsumgehung im November 2020 nur Linienbusse, Radfahrer und Fußgänger unterwegs sein. Doch in den vergangenen Wochen rollten dort etliche Privatfahrzeuge über die Brücke. Das hängt möglicherweise mit der Sperrung von zwei Abschnitten der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld im Kreuzungsbereich mit der alten B 3 zusammen. Offenbar ist manchen die Umleitung durchs Gewerbegebiet lästig und sie suchen eine Abkürzung.

Kurt Pages (SPD) regte jetzt im Rat an, einen Blitzer aufzustellen. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff entgegnete: „Das geht rechtlich nicht.“ Mobile Radargeräte dürften nach Absprache mit der Polizei nur dort eingesetzt werden, wo es einen „verkehrsrechtlichen Problempunkt“ gibt. Die Deveser Straße zähle nicht dazu.

Von Andreas Zimmer