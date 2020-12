Hemmingen

Das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge (HeNF) ist erneut für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Für das Projekt Sprachvermittler gewann das Netzwerk den „Anerkennungs-Oscar“ in der Kategorie Sprache, den das Aktionsbündnis „ Niedersachsen packt an“ anlässlich seines fünfjährigen Bestehens verliehen hat.

Wegen der Kontaktbeschränkungen lief die Preisverleihung virtuell über den Bildschirm, Vertreter der Siegerprojekte waren per Video zugeschaltet. „Wir freuen uns sehr. Das wird uns in unserer Arbeit bestärken und hoffentlich auch den Zusammenhalt in Hemmingen weiter verstärken“, sagte Barbara Kiene im Livestream. Sie ist eine der Verantwortlichen für das Projekt.

Mousse T. lobt Projekt in Hemmingen

Neben der Kategorie Sprache kürte eine Jury die Gewinner der „Anerkennungs-Oscars“ in den Kategorien Arbeit und Ausbildung, Wohnen und Leben, bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe. Zusätzlich wurde ein Publikumspreis vergeben. Insgesamt waren 90 Projekte im Wettbewerb.

Die Laudatio auf das HeNF hielt Musikproduzent Mousse T. aus Hannover, der auch zur Jury gehörte. „Wenn Menschen in einer neuen, fremden Umgebung sind, ist die erste Orientierung entscheidend. Das Netzwerk schafft diese erste Orientierung im Alltag, organisiert Sprachunterricht und gibt Starthilfe“, lobte er. Laut Mousse T. überzeugte die Jury vor allem, dass die Hilfe des HeNF leicht zugänglich und breit angelegt sei. Das Projekt Sprachvermittlung setzt nicht nur auf Sprachunterricht, sondern hilft Geflüchteten auch dabei, ihren Alltag in der neuen Umgebung zu meistern.

Der Preis ist ein interkulturelles Fest

Bis das Netzwerk den gewonnenen Preis einlösen kann, müssen die Hemminger sich allerdings noch etwas gedulden. Denn das Bündnis „ Niedersachsen packt an“ spendiert dem HeNF einen interkulturellen Musik-Frühschoppen mit Sportfest im Wert von 2000 Euro – und wann die Pandemie derartige Feiern wieder zulässt, ist momentan schwer abschätzen.

Bei der Preisverleihung 2016 (von links): Ministerpräsident Stephan Weil, Barbara Kiene, Nariman Reinke und Doris Schröder-Köpf. Quelle: Spata

Es ist nicht die erste Auszeichnung für das HeNF: Im November 2016 hatte das Netzwerk bereits den Niedersächsischen Integrationspreis erhalten. Das Projekt Deutschvermittlung war bereits 2017 für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden.

