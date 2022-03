Hemmingen

Die Stadt ruft zu einer großen Müllsammelaktion rund um Hemmingen auf. Alle Bürgerinnen und Bürger werden eingeladen, im Zeitraum von Montag, 14. März, bis Sonntag, 27. März, Müll zu sammeln, zum Beispiel an den Feldwegen Im Hammfeld oder an der Hohen Bünte. Die städtischen Grünflächen sind von der Sammelaktion ausgenommen. Sie werden vom städtischen Betriebshof sauber gehalten.

Ansprechpartnerin für die Aktion im Rathaus ist Bettina Straube. Sie nimmt Anmeldungen von Montag bis Freitag, 7. bis 11. März, unter Telefon (05 11) 4 10 32 76 entgegen. „Wir haben die Aktion bewusst vor die Brut- und Setzzeit gelegt, damit brütende Vögel nicht gestört werden“, sagt sie. Die Brut- und Setzzeit dauert vom 1. April bis zum 15. Juli.

Aha stellt rote Müllsäcke für Aktion zur Verfügung

Der regionale Abfallentsorger Aha stellt spezielle rote Müllsäcke zur Verfügung. Diese können zu den regulären Öffnungszeiten in der Postfiliale am Rathausplatz abgeholt werden: montags bis freitags von 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Eine weitere Ausgabestelle ist der Betriebshof der Stadt am Hohen Holzweg 15 a in Arnum. Dort werden die Säcke montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr herausgegeben.

Die gefüllten Müllsäcke können zu den regulären Terminen der Restmüllabholung mit an den Straßenrand gestellt werden: am Dienstag, 22. März, und Montag, 28. März. Sollten die Bürgerinnen und Bürger Sperrmüll gefunden haben, wird dieser am Dienstag, 22. März, am Parkplatz Hohe Bünte in Hemmingen-Westerfeld und am Montag, 28. März, am Parkplatz Hundepfuhlsweg in Arnum abtransportiert. Nicht abgeholt werden Bauschutt, Elektrogeräte, Fahrzeugteile sowie Sonder- und Sperrabfälle. Diese können direkt bei Aha im Internet auf www.aha-region.de gemeldet werden.

Von Tobias Lehmann