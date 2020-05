Hemmingen

„Für die meisten unserer Ensemblemitglieder ist die Situation im Moment dramatisch“, sagt die Hemminger Musikerin Anne Harer. Die diplomierte Konzertsolistin ist künstlerische Leiterin des Barockensembles La festa musicale und Vorsitzende des gleichnamigen Trägervereins. Der gemeinnützige Verein zur Förderung alter Musik wurde 2014 in Hemmingen gegründet und soll helfen, mit Spenden die Konzerte des Orchesters zu finanzieren.

Doch im Moment herrscht absolute Flaute, was Auftritte anbelangt. „Die meisten unserer geplanten Konzerte sind für dieses Jahr abgesagt worden“, sagt Harer. Für sie besonders schmerzlich: „Auch unser Auftritt im September bei den Niedersächsischen Musiktagen fällt wegen Corona aus.“ Dort sollte das Ensemble alle sechs Brandenburgischen Konzerte von Bach spielen. „Das wäre unser Traumauftritt gewesen“, sagt die 36-Jährige.

Barockensemble spielt wie im 17. Jahrhundert

Denn das Orchester hat sich der alten Musik verschrieben und spielt die Instrumente exakt wie im 17. und 18. Jahrhundert. Die Anzahl der Musiker variiert dabei. Je nach Anlass treten fünf bis 50 Musiker aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland auf. „Die meisten davon haben ihre Wurzeln in der Region Hannover“, sagt Harer, die selber an der Musikhochschule Hannover und in Budapest Geige studiert hat.„Normalerweise haben wir rund 30 Auftritte pro Jahr, die meisten davon in Kirchen“, sagt die Hemminger Musikerin. Da Gottesdienste jedoch zunächst komplett verboten wurden und zurzeit nur unter strengen Auflagen mit wenigen Besuchern stattfinden dürften, hätten die Kirchen alle Konzerte abgesagt, manche sogar bis in den Dezember hinein.

„Es ist nicht absehbar, wann wir wieder spielen dürfen“, sagt Harer. Doch ohne Auftritte fällt für die meisten der freiberuflichen Berufsmusiker das komplette Einkommen weg. „Ich musste Hartz IV beantragen“, berichtet Harers Bruder Christoph, der im Ensemble Cello spielt. „Damit kommen wir gerade so über die Runden“, sagt der alleinerziehende Vater zweier Kinder.

Das Barockensemble La festa musicale gab vor der Corona-Krise rund 30 Konzerte im Jahr, vornehmlich in Kirchen in Hannover und der Region. Quelle: Jérome Gerull

Vom Staat fühlten sich viele Musiker im Stich gelassen. Denn trotz der Ankündigung, auch Solo-Selbstständige zu unterstützen, kommt bei vielen nichts von den Soforthilfen an. Die Kriterien für die 3000 Euro können viele Musiker nicht erfüllen. Denn das Geld darf laut einer Regelung vom 1. April nur für Betriebskosten verwendet werden, nicht aber für den Lebensunterhalt. „Genau dafür benötigen wir aber unsere Einnahmen“, sagt Harer. „Große Hallen müssen wir ja nicht mieten.“ Jede Woche unterschreibe sie mindestens ein bis zwei Brandbriefe und Petitionen an die Bundesregierung mit der Bitte, Künstler besser zu unterstützen – bislang vergeblich.

Zwar erhält der Verein La festa musicale jetzt 1000 Euro aus dem Investitionsprogramm „Kleine Kultureinrichtungen“ der Region. Dies sei allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und nicht dazu gedacht, den Lebensunterhalt der Musiker zu sichern. „Wir hatten das Geld noch vor der Corona-Krise für Notenpulte, Pultleuchten und einen Farbdrucker beantragt“, sagt Christoph Harer.

Kleine Konzerte würden helfen

Auch gebe es noch keinerlei Informationen dazu, wann wieder Konzerte stattfinden dürfen, bemängelt Anne Harer. „Es würde uns ja schon reichen, wenn wir unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln vor zehn bis 25 Zuhörern spielen könnten“, sagt die zweifache Mutter. „Wenn wir nicht wissen, wofür wir üben, geht irgendwann die Motivation verloren.“

Als Lichtblick für die Zeit nach Corona hat das Ensemble nun ein Konzert in Hannover mit Stücken von Bach geplant, das Christoph Harer gerade arrangiert. Zeitpunkt und Ort sind allerdings noch ungewiss. Nur eines steht bislang fest: „Um 18 Uhr nach Corona“, sagt Anne Harer mit einem Augenzwinkern.

Verein sammelt Spenden für Konzert

Um das Konzert finanzieren zu können, hat der Trägerverein La festa musicale ein Spendenkonto eingerichtet. Von dem Erlös soll die Gage für die Musiker bezahlt werden. „Bislang reicht das dort eingegangene Geld allerdings noch lange nicht aus“, sagt Christoph Harer. Der Eintritt zu dem Konzert soll kostenlos sein. Stattdessen sammelt der Verein dort ebenfalls Spenden.

Wer das Konzert finanziell unterstützen will, kann auf das folgende Konto Geld spenden: Kontoinhaber: la festa musicale e.V., IBAN: DE80 2519 0001 0709 1184 00, BIC: VOHADE2H. Weitere Informationen über den Verein und das Konzert gibt es im Internet unter www.lafestamusicale.de.

Von Stephanie Zerm