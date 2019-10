Hemmingen

In den nächsten Tagen wird in der Hemminger Musikschule wieder häufiger die französische Sprache zu hören sein: Von Sonntag, 27. Oktober, bis Sonnabend, 2. November, kommen 38 Kinder, Jugendliche und Begleiter aus dem normannischen Yvetot zu Besuch. Die Partnerschaft mit dem Conservatoire de Musique „ Fernand Boitard“ besteht inzwischen seit mehr als 30 Jahren, die Städtepartnerschaft zwischen Hemmingen und Yvetot sogar bereits seit 1967.

Die jungen Musiker – sie sind zwischen 11 und 18 Jahre alt – stellen sich am Montag, 28. Oktober, bei einem Konzert in der Aula der Wäldchenschule am Klapperweg in Arnum vor. Das Orchestre d’Harmonie (Blasorchester) und das Ensemble de Cuivres (Blechbläserensemble) spielen ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Ein besonderer Höhepunkt für die Gäste aus Frankreich: Am Freitag, 1. November, dürfen sie vormittags bei einer Probe der Radiophilharmonie des Norddeutschen Rundfunks ( NDR) zuschauen und zuhören. Am gleichen Abend geben die jungen Musiker dann ein gemeinsames Konzert in Hemmingen-Westerfeld: Die Bläser aus Yvetot spielen mit dem Hemminger Klarinetten-Saxophon-Ensemble und Prima Vista Brass. Auf dem Programm stehen zum Beispiel französische Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr im Forum der KGS an der Hohen Bünte. Auch hierfür ist der Eintritt frei, die Musikschule bittet um Spenden.

Wie üblich sind die Gäste bei Familien in und um Hemmingen untergebracht. Während Franzosen und Deutsche sich früher jährlich begegneten, tendiert der Austausch inzwischen zum zweijährlichen Wechsel. Da die Hemminger Musikschule noch Partnerschaften mit einer schottischen und einer ungarischen Musikschule hat, wäre der Zeitaufwand sonst einfach zu hoch.

Schüler aus Yvetot feiern Fest mit Hemmingern

Einfach sei die Suche nach Schlafplätzen allerdings auch in diesem Jahr nicht gewesen, sagt Musikschulleiterin Martina Zimmermann. „Es wird immer schwieriger, Gastfamilien zu finden.“ Viele Familien würden zwar gern jemanden aufnehmen, sorgten sich jedoch darum, ob sie den Gast zwischen Schul- und Berufsalltag auch angemessen betreuen könnten. Das sei aber meist unbegründet, denn die Gruppe aus Yvetot sei tagsüber entweder mit Proben oder anderen Programmpunkten beschäftigt.

Geplant sind dieses Mal zum Beispiel eine Turmauffahrt im Neuen Rathaus mit Stadtbummel sowie eine Tagesfahrt nach Einbeck, wo auch ein Kontakt zur dortigen Musikschule besteht. Eine liebgewonnene Tradition ist zudem das Pizzafest mit allen Gastfamilien im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld.

