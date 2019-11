Nicht nur in Langenhagen und im Norden von Hannover, sondern auch in Ricklingen klagen Anwohner über Fluglärm. Denn startende Maschinen fliegen nicht selten eine Kurve über Hannovers Westen. Ricklinger Politiker schließen sich der Kritik an Nachtflügen an – doch das Land kann keine besondere Lärmbelästigung erkennen.