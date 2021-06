Hemmingen-Westerfeld

Etwa 60 Kinder haben am Sonnabendvormittag die Einladung der Musikschule zur Aktion „Klingendes Türmchen“ angenommen. In den Räumen der Türmchenschule neben der KGS nutzten Vorschulkinder aus den Kursen der musikalischen Früherziehung und Grundschüler aus dem Projekt „Musik ist 1. Klasse“ die Gelegenheit, sich unter Anleitung der Musikschullehrer über Blas- und Tasten-, Zupf- und Streichinstrumente ebenso zu informieren wie über Schlagzeug, Percussion und Gesang. Wegen Corona mussten sich die Teilnehmer im Vorfeld auf feste Termine und ausgewählte Instrumente festlegen. Mit dabei war auch die neunjährige Johanna, die sich bei Musikschullehrer Dimitris Efstratiadis in die Kunst des Querflötenspiels einweisen ließ. Wie die anderen Kinder hatte sie zehn Minuten Zeit, um die Flöte unter fachlicher Anleitung auszuprobieren. „Ich wollte mal ein neues Instrument kennenlernen“, sagte die junge Arnumerin zu ihrer Wahl.

Zum Einstimmen auf die Musikschulaktion „Klingendes Türmchen“ singen die Kinder aus den Kursen der musikalischen Früherziehung gemeinsam zwei Lieder auf dem Schulhof der Türmchenschule. Quelle: Torsten Lippelt

Lesen Sie auch Hemmingen: Musikschule eröffnet digitales Musikzimmer in KGS

Zu Beginn des Vormittags hatten die Kinder – gemeinsam mit ihren Eltern als Zuschauer – auf dem Hof zwei zuvor einstudierte Lieder gesungen. „Unsere Kurse konnten wir bis Ende Mai nur online anbieten. Seitdem dürfen wir uns jedoch wieder in Gruppen zum Proben treffen“, berichtete Musikschulleiterin Martina Zimmermann.

Von Torsten Lippelt