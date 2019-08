Hemmingen-Westerfeld

Aufatmen in der Hemminger Musikschule: Sie ist wieder telefonisch und per Internet erreichbar. Zwei Wochen hatte die Schule darauf gewartet, dass ihr Telekommunikationsanbieter die entsprechenden Leitungen freischaltet, erläuterte Leiterin Martina Zimmermann.

Musikschule Hemmingen ist in neues Büro umgezogen

Das Verwaltungsprogramm sei damit lahmgelegt gewesen. Für dringende Anfragen war eine Sprachbox geschaltet. E-Mails hat die Leiterin über ihr Handy gelesen. Das Büro ist jetzt nicht mehr in der sogenannten Türmchenschule an der Hohen Bünte, sondern wenige Meter weiter in der sogenannten Kluge-Villa auf dem Parkplatz der KGS in Hemmingen-Westerfeld untergebracht. Das war die frühere Hausmeisterwohnung. Die Musikschule hat nun mehr Platz.

Das sind die Bürozeiten in der Musikschule

Sprechstunden sind auch im neuen Büro in der Zeit von Montag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Die Rufnummer (05 11) 42 86 85 und die E-Mail-Adresse musikschulehemmingen@t-online.de sind auch nach dem Umzug geblieben.

