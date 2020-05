Hemmingen

Nach zwei Monaten Onlinelernen hat die Musikschule Hemmingen jetzt wieder ihren Unterricht von Angesicht zu Angesicht aufgenommen. Seit Montag sind die ersten Schüler und Lehrer wieder in den Räumen der Türmchenschule in Hemmingen-Westerfeld. „Wir sind heilfroh, dass wir jetzt langsam zu unserem normalen Unterricht zurückkehren können“, sagt Leiterin Martina Zimmermann.

Noch kein Unterricht für Blasinstrumente

Dabei sei das Angebot allerdings noch sehr eingeschränkt. „Wir dürfen Schüler an Streich- und Tasteninstrumenten sowie an der Gitarre unterrichten“, sagt sie. Auf einen Musiklehrer kämen ein bis maximal zwei Schüler. „Zudem achten wir sehr streng auf die Einhaltung aller Hygieneauflagen und die Einhaltung der Abstandsregeln.“

Pit (6) und Hannah (7) lernen von Lehrerin Martina Zimmermann wieder persönlich das Klavierspielen. Quelle: Privat

Sechs Räume werden genutzt

Bläser und Sänger müssen allerdings noch weiter zu Hause im stillen Kämmerlein üben. „Für Blasinstrumente und Chöre haben wir noch keine Erlaubnis“, bedauert Zimmermann. Sie gehe jedoch davon aus, dass betroffene Schüler voraussichtlich ab dem 18. Mai wieder in die Musikschulräume kommen können. Wegen der Corona-Maßnahmen findet der Unterricht bis auf Weiteres ausschließlich in der Türmchenschule der KGS Hemmingen statt. Dort stehen der Musikschule insgesamt sechs Räume zur Verfügung.

Unterricht für 60 von 900 Schülern

Insgesamt hat die Musikschule Hemmingen rund 900 Schüler. Zimmermann schätzt, dass zurzeit erst 60 von ihnen wieder persönlich von Musiklehrern in der Türmchenschule unterrichtet werden. „Die Eltern-Kind-Kurse starten in verminderten Gruppengrößen am 25. Mai“, kündigt die Leiterin an. Schüler und Lehrer aus Risikogruppen werden jedoch weiterhin nur am Onlineunterricht teilnehmen. „Noch nicht wieder möglich sind leider die Kurse in den Kindertagesstätten und Grundschulen.“ Daher ziehe die Musikschule in diesem Bereich auch keine Entgelte ein.

Zur Verkürzung der Wartezeit bis zu den nächsten Corona-Lockerungen produzieren die Musikschullehrer für die kleinen Sänger und Mitglieder des Spatzenchors fleißig Videos. Diese können auf der Homepage der Musikschule im internen Bereich mit einem Passwort abgerufen werden.

Konzert 40 Jahre Musikschule

Alle Veranstaltungen, die bis zu den Sommerferien stattfinden sollten, fallen wegen der Corona-Pandemie ersatzlos aus. Verschoben wird lediglich das Geburtstagskonzert „40 Jahre Musikschule Hemmingen“. Dieses soll nun im November 2020 stattfinden. „Wir hoffen, dass dies dann wieder möglich ist“, sagt Zimmermann.

Von Stephanie Zerm