Die Musikschule wartet dringend darauf, dass ihr Telekommunikationsanbieter ihre Telefon- und Internetleitung freischaltet. Das Büro ist seit der vergangenen Woche nicht mehr in der sogenannten Türmchenschule an der Hohen Bünte, sondern wenige Meter weiter in der sogenannten Kluge-Villa auf dem Parkplatz der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Das war die frühere Hausmeisterwohnung. Die Musikschule wollte umziehen, weil sich die Raumsituation dadurch verbessere, teilt Leiterin Martina Zimermamnn mit.

Musikschule wartet auf Telefonanschluss

Für dringende Anfragen gibt es eine Sprachbox. E-Mails lese sie über ihr Handy, sagt sie. Wer umgehend etwas zu klären hat, wird gebeten die Mitarbeiter in dem neuen Büro in der Zeit von Montag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 16 Uhr persönlich aufzusuchen. Allerdings sei zurzeit auch das Verwaltungsprogramm lahmgelegt. Die Rufnummer (0511) 428685 und die E-Mail-Adresse musikschulehemmingen@t-online.de sind auch nach dem Umzug geblieben.

Zuvor wurden in der ehemaligen Hausmeisterwohnung vorübergehend Kinder betreut, dann zogen die Mädchen und Jungen in einen Kindergarten um. Der Raum wurde auch mal vom Hort genutzt.

Von Andreas Zimmer