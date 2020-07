Hemmingen-Westerfeld

Ein Abend voller Ohrwürmer: Marc Masconi tritt am Sonnabend, 8. August, in Hemmingen-Westerfeld auf. In seiner Ein-Mann-Show interpretiert er Lieder der „GentleMEN of Music“, so der Name seines Programms, darunter Tom Jones, Frank Sinatra und Tony Christie. Das Programm reicht entsprechend von „She‘s a Lady“ über „ New York, New York“ bis zu „(Is this) The Way to Amarillo“.

Musikshow mit Marc Masconi im Storchennest

Der Entertainer aus Hannover tritt in diesem Jahr auch erstmals bei dem „Best of“ im Gartentheater vom Kleinen Fest im Großen Garten in Hannover auf. In Hemmingen ist er bei der „Vegas BBQ & Cocktail Night“ in der Gaststätte Zum Storchennest zu Gast. Das ist das Vereinsgasthaus des Sportclubs (SC) Hemmingen-Westerfeld an der Hohen Bünte 8.

Hier gibt es Karten

Einlass ist um 18 Uhr. Die Show beginnt gegen 18.45 Uhr. Es gibt unter anderem Gegrilltes und Salate. Tickets für 39 Euro gibt es im Vorverkauf im Storchennest, Telefon (0511) 423595.

Seit mehr als einem Jahr hat die SC-Vereinsgaststätte einen neuen Pächter. Sharon Müller und seine Mutter Noracy Müller hatten das Lokal zum 1. Mai 2019 übernommen, nachdem die frühere Pächterin Doris Sprenger aus Altersgründen gekündigt hatte. Müller und seine Mutter werden von weiteren Familienmitgliedern unterstützt.

Von Andreas Zimmer