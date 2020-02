Devese/Ohlendorf

Eine Trennwand sorgt oft für eine gesellschaftliche Spaltung – in Hemmingen-Devese vereint sie jedoch Menschen aus unterschiedlichen Kommunen. In einer Gemeinschaftsaktion haben am Freitagvormittag in viereinhalb Stunden zunächst 19 ehrenamtlich Aktive der Firma Envipro aus Pattensen-Koldingen auf einem Kilometer Länge an der Westseite der Kreisstraße 225 einen Krötenschutzzaun aufgebaut.

Ehrenamtliches Engagement

Das Ingenieurbüro für Umwelttechnik engagiert sich dort diesbezüglich bereits seit rund zehn Jahren – identifiziert man sich doch bei Envipro dank eines Frosches als Firmenlogo mit der Amphibienschutzthematik. Mit den steigenden Temperaturen fangen die Erdkröten und Frösche früher als in den vergangenen Jahren an, über die K 225 nach Osten zu ihren Laichgebieten zu wandern. Ohne Schutzzaun würden sie dabei aufgrund ihrer Schwerfälligkeit zu Hunderten überfahren werden. Dank des Schutzzauns fallen sie jedoch jedes Jahr auf der vergeblichen Suche nach einer Lücke in der Barriere in einen der aufgestellten 80 Sammeleimer.

Die Kröten fallen vor dem Schutzzaun in einen der eingegrabenen Sammeleimer. Quelle: Torsten Lippelt

Ebenfalls ehrenamtlich sammeln Helfer des Nabu Hemmingen um Inge Scherber und Manfred Kulinna seit Freitag nun die in den Dämmerungsphasen in die Eimer gefallenen Amphibien ein und bringen sie sicher auf die andere Straßenseite. Damit sich keine Kröte unter dem Zaun einfach durchgraben kann, hat die Firma Baumgarten aus Laatzen-Rethen kostenlos einen Anhänger zur Verfügung gestellt, mit dem Sand zum Eingraben der Eimer und zur unteren Zaunabsicherung transportiert wurde. Nabu-Mitglieder nahmen am Mittag letzte kleine Korrekturen am Stand des Zauns vor und sind nun für die nächsten Wochen startklar zum Sammeln.

Mahnung an Autofahrer

Und wenn die Autofahrer aus Hannover und Umgebung langsam fahren, sind nicht nur eventuell doch durch den Zaun geschlüpfte Kröten und Frösche sicher, sondern auch die Helfer am Straßenrand.

