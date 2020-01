Hemmingen/Pattensen

Die Anschlussstelle Arnum-Süd der B-3-Ortsumgehung soll sicherer werden. Das kündigte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag auf Anfrage dieser Zeitung an. Innerhalb von zwei Wochen haben sich dort drei Unfälle ereignet.

„Mehrere Sicherheitsmaßnahmen sind in Vorbereitung“, sagte Julia Fundheller am Montag. Sie ist stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Hannover. Am Dienstag sollen provisorische Schilder und Tafeln aufgestellt werden, die auf die geänderte Verkehrsführung und auf die scharfe Kurve hinweisen. Ferner sollen Kurventafeln, also Verkehrszeichen mit rotem Pfeil auf weißem Grund, den Verlauf der Kurve besser verdeutlichen.

Anschlussstelle an B 3 soll sicherer werden

„Darüber hinaus ziehen wir die Geschwindigkeitsreduzierung weiter nach vorne in Richtung Arnum“, sagte Fundheller. Auf der Strecke galt schon vor den Unfällen in Richtung Pattensen erst Tempo 70, gefolgt von Tempo 50 und dann im Kurvenbereich Tempo 30. Nun werden diese Schilder weiter in Richtung Arnum versetzt.

Möglicherweise nehmen manche Fahrer die Kurve nicht, weil sie geradeaus blicken können, sagt Fundheller. Hinzu komme offenbar, dass manche Fahrer über Jahre gewohnt seien, zwischen Arnum und Pattensen erst einmal eine lange Strecke geradeaus zu fahren.

Drei Unfälle binnen zwei Wochen

Die Landesbehörde werde sich mit der Polizei und der Region Hannover als Verkehrsbehörde abstimmen, wie der Bereich dauerhaft zu sichern sei. Ohnehin werde der Verkehr dort später durch eine Ampel geregelt. Die Vorrichtungen dafür sind seit dem Ende der Arbeiten an der Anschlussstelle Arnum-Süd kurz vor Weihnachten 2019 fertig. Für die Arbeiten war die B 3 etwa vier Wochen lang voll gesperrt. Die Ortsumgehung soll im Frühjahr 2020 für den Verkehr freigegeben werden.

Dreimal sind an dieser Stelle Fahrzeuge von der Straße abgekommen. Das Bild mit Blick in Richtung Arnum entstand am Montag, 6. Januar. Quelle: Andreas Zimmer

Der erste Unfall hatte sich am Sonnabend, 21. Dezember, 5 Uhr, ereignet – keine 24 Stunden, nachdem die Strecke nach der Vollsperrung freigegeben war. Der Fahrer aus Hannover gab gegenüber der Polizei an, dass er einem Reh ausweichen wollte. Am Sonnabend, 28. Dezember, 16 Uhr, ereignete sich der zweite Unfall. Der Fahrer aus Pattensen sagte, es sei neblig gewesen und er sei deswegen von der Straße abgekommen. Der jüngste Unfall mit drei Insassen aus Elze war am Sonntag, 5. Januar, gegen 2 Uhr.

Die Temposchilder an der B 3, das Bild zeigt den Blick in Richtung Pattensen, sollen in Richtung Arnum versetzt werden. Quelle: Torsten Lippelt

