Hemmingen-Westerfeld

Die rund 1500 Schüler der Hemminger Carl-Friedrich-Gauß-Schule haben gemeinsam mit Schulleiter Gregor Ceylan und den Lehrkräften ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz gesetzt. Ceylan wandte sich am Mittwoch um 10.45 Uhr während der vierten Schulstunde in einer kurzen Ansprache an die Schüler. Er erinnerte an das Attentat in Hanau am Mittwoch der vergangenen Woche, bei dem ein 43-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hatte. Im Anschluss tötete er seine Mutter und sich selbst.

Ceylan verurteilte Hass und Intoleranz in jeder Form. Er zitierte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in ihrem Statement zu dem Attentat vom Gift des Hasses und Rassismus gesprochen hatte. „Dieses Gift gibt es überall, auch hier in Hemmingen. Wir müssen gemeinsam zeigen, dass wir das nicht dulden“, sagte Ceylan. Was einen Menschen ausmache, sei nicht seine Herkunft. „Wenn ihr Zeichen von Ausgrenzung erkennt und euch offen dagegen aussprecht, habt ihr mehr gelernt als in jedem Fach an dieser Schule“, sagte Ceylan.

Schüler bilden Menschenkette um die KGS

Dann bat er alle Schüler, eine schützende Menschenkette rund um die Schule in Hemmingen-Westerfeld zu bilden. In einer Schweigeminute wurde der Opfer von Hanau gedacht. Schülersprecher Tom Baumgarte sagte, dass er sich über das Engagement des Schulleiters und der Schüler freue. „Es ist gut und wichtig, auch hier vor Ort in Hemmingen Rassismus und Intoleranz öffentlich zu verurteilen“, sagte er.

Ceylan sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass Fälle von Rassismus und Antisemitismus in der einen oder anderen Form weltweit zunähmen. Er erinnerte auch an das Attentat auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. „Wir können nicht zu jedem Ereignis Stellung nehmen. Doch jetzt war es einfach an der Zeit, öffentlich Position zu beziehen“, sagte er. Zudem stehe es den Lehrern frei, das Thema auch im Unterricht zu besprechen. Es sei wichtig, die Schüler zu sensibilisieren. „Ausgrenzung beginnt auch schon in der Schulgemeinschaft. Wenn Jugendliche Witze darüber machen, dass einige Schülerinnen ein Kopftuch tragen, ist das Rassismus“, sagte er.

Zur Galerie Im Gedenken an die Opfer von Hanau: Die Hemminger setzen ein Zeichen gegen Rassismus.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann