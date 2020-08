Hemmingen

Wer einen hat, ist froh, wer einen haben will, muss meist lange warten: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Kleingärten in Hemmingen deutlich stärker gefragt als noch in Zeiten vor der Krise. „Bei uns ist die Nachfrage explodiert“, sagt Wolfgang Mühlhausen vom Kleingartenverein Kreithwinkel. „In den vergangenen drei Monaten haben wir rund 30 Anfragen gekriegt, die meisten von Familien mit Kindern.“

Auch bei Jürgen Nettelmann, dem neun Parzellen in der Kleingartenkolonie an der Wilkenburger Straße in Arnum gehören, haben sich seit dem Corona-Lockdown die Anfragen gehäuft. „Von den Parzellen sind aber alle verpachtet“, sagt er. Und wenn einmal eine frei werde, ginge sie meist über Mundpropaganda weg.

Familien verbringen Sommerferien im Garten

„Ohne meinen Garten kann ich nicht leben“, sagt Nettelmann, während er stolz auf seinen gepflegten Teich mit den Seerosen, die Leuchtturmnachbildung und die kleine Holzbrücke blickt. Gerade während des Lockdowns sei er ein Segen gewesen. „Hier in der Kolonie waren alle froh, dass sie raus konnten“, berichtet er. Vor allem für Familien mit Kindern sei der Garten ein Glücksfall gewesen. „Als die Schulen geschlossen und die Spielplätze gesperrt waren, waren viele glücklich, dass sie nicht in der Bude hocken mussten und die Kinder an der frischen Luft spielen konnten.“ Viele Familien hätten auch darauf verzichtet zu verreisen und die gesamten Sommerferien im Garten verbracht.

Auch in der Kleingartenkolonie Heisterkamp an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld gibt es keine freien Parzellen mehr. „Wir haben eine Warteliste“, sagt Vorsitzender Wolfgang Hake. Dort setze der Verein aber nie mehr als fünf Kandidaten drauf. „Sonst dauert das Warten einfach zu lange.“ Denn die Fluktuation sei relativ gering. „Die meisten kündigen nur aus Altersgründen oder weil sie umziehen.“ In diesem Jahr habe es in der Kolonie zwei leeren Gärten gegeben, für die der Verein sehr schnell neue Pächter fand. „Bei uns war die Nachfrage auch schon vor der Corona-Pandemie sehr groß“, sagt Hake.

Interessenten werden zu Bewerbungsgespräch eingeladen

In der Kolonie Kreithwinkel müssen sich Interessen für eine Parzelle bei einem Bewerbungsgespräch vorstellen. „Wir wollen die Interessenten kennenlernen und gucken, wer zu uns passt“, sagt Vorsitzender Wolfgang Mühlhausen. Für eine freie Parzelle lade der Verein etwa drei bis vier Bewerber ein. Entscheidend sind dabei Wohnortnähe, Zahl der Kinder und Sympathie. „Wir bevorzugen junge Familien und Bewerber, die nicht so weit weg wohnen“, sagt Mühlhausen. Denn der Garten müsse ständig gepflegt werden, was schwieriger sei, wenn die Pächter eine zu lange Anreise haben. Außerdem achte der Vorstand darauf, ob die Gartengröße auch zur Anzahl der Familienmitglieder passt. „Ein ganz kleiner Garten ist zum Beispiel nichts für eine Familie mit vier Kindern.“ Wer letztlich eine der begehrten Parzellen bekommt, entscheidet dann der Vorstand gemeinsam.

Eine Ausweisung weiterer Parzellen ist laut der Stadt Hemmingen trotz der großen Nachfrage nicht geplant. „Diese Bitte ist bislang noch nicht an uns herangetragen worden“, sagt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff.

Von Stephanie Zerm