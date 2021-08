Hemmingen-Westerfeld

Blutrot versinkt die Sonne hinter Wolkenschleiern und dem Baumdickicht des Sundern. Auf den Feldern ringsum zirpen noch die Grillen, in der Entfernung erklingt länger Hundegebell. Ein stimmungsvoller Rahmen für die 16 Kinder, die an dieser Hemminger Ferienpassaktion teilnehmen. Begleitet von der Stadtjugendpflegerin Kyra Ilten und Reinhard Schütze vom Mausoleums-Förderverein als Veranstalter geht es für die Sieben- bis Elfjährigen von der Bäckerei im Alten Dorf von der Weetzener Landstraße aus über den geschotterten Waldweg auf eine spannende Nachtwanderung in den Sundern.

Beim ehemaligen Grabmal von Graf Carl von Alten warten dann am Waldrand Geister- und Gruselgeschichten auf die Kleinen. Seit 2017 ist die Nachtwanderung zum Mausoleum ein fester Bestandteil des Hemminger Sommer-Ferienpasses und von den sieben- bis elfjährigen Mädchen wie Jungen schnell ausgebucht. Auch in diesem Jahr kommen sie aus allen mehreren Hemminger Stadtteilen und zwei Kinder aus Pattensen.

Kinder an die Geschichte heranführen

Zum gruseligen Unterhaltungsfaktor trägt nicht nur die Ruine des Mausoleums bei, die bereits tagsüber ein Mahnmal der Vergänglichkeit ist. Die 1842 angelegte Begräbnisstätte für den hannoversch-britischen General und Staatsmann Carl von Alten, der mit seinen Truppen bei der Schlacht von Waterloo 1815 maßgeblich zum Sieg über Napoleon beitrug, fiel nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl im Innenbereich als auch baulich immer mehr Plünderern zum Opfer.

Reinhard Schütze, Vorsitzender des 1987 gegründeten Fördervereins zur Rettung des Mausoleums, informiert die Gruppe deshalb bei ihrer Ankunft an der Ruine zunächst in altersgerechten Worten, wo genau sie sich eigentlich befinden. „Eine gute Gelegenheit, junge Menschen an Orte wie diese und an Geschichte heranzuführen“, sagt Schütze später.

Gruselgeschichten am Mausoleum beim Ferienpass

Im Inneren des Mausoleums bilden die Kinder und Erwachsenen dazu einen großen Sitzkreis, ringsherum erleuchtet von vier dafür entzündeten Fackeln. „Oh, das sind ja richtige Kerzen – wie romantisch“ und „hatte ich mir gruseliger vorgestellt“ tuscheln zwei Mädchen entspannt im Dunkeln. Dabei naschen sie aus einer in der Mitte aufgestellten Schale mit kleinen Süßigkeiten.

Ihre Stimmungslage und die der gesamten Gruppe ändert sich, als Schütze beginnt, unter dem Licht der Taschenlampe Geistergeschichten aus dem Buch „Der ruhelose Graf und andere Gruselgeschichten“ vorzulesen. Entstanden ist dieses zusammen mit der KGS Hemmingen mit Mausoleumsgeschichten von Schülern. So geistert ein blasses Mondkind in Vollmondnächten durch das Grabmal und erschreckt und bedroht unvorsichtige Menschen, die dort dann noch unterwegs sind. „Wird ja immer gruseliger, ich finde es hier spannend“, kommentiert Johanna (9) aus Hemmingen-Westerfeld die erste Geschichte. Jannis (7) aus Harkenbleck ist bei zunehmender Dunkelheit von der Umgebung begeistert: „Die Ruine gefällt mir.“

Regen beendet die Wanderung

Nach der zweiten Geschichte „Ruine des Schreckens“ mit einem Sarg und spukenden Skelett des Graf von Alten erklingen auf Schützes Frage, ob die Kinder nun noch eine Geschichte hören wollen, ein vielfaches „Ja“. Bei „Der Schuldschein“ beginnt es dann zwischen den im Fackelschein leuchtenden Mauerresten den Kindern und Erwachsenen plötzlich kalt über den Rücken zu laufen. Es ist einsetzender Regen, der dazu führt, sich schnell zum Aufbruch zurück in die zivilisierte Welt zu entschließen. „Das ist das erste Mal, seit wir 2017 mit unseren Ferienpass-Nachtwanderungen angefangen haben, dass es hier regnet“, sagt Schütze.

Auf dunklen Pfaden geht es mit zahlreichen Taschenlampen- und Handylichtern und mit den anfangs verteilten, beliebten und buntleuchtenden Knicklichtern am Handgelenk durch den Sundern wie ein kleiner Schwarm flirrender Glühwürmer zurück zum Alten Dorf.

Info: Die Nachtwanderung wird noch einmal am Dienstag, 17. August, um 21.30 Uhr wiederholt. Die Übersicht über das komplette Programm im Ferienpass gibt es hier.

Von Andreas Zimmer