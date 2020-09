Hemmingen

Die CDU bremst die Euphorie über die Stadtbahnverlängerung nach Arnum. Diese sei ohne Frage eine Chance für Hemmingens größten Stadtteil, sagte Fraktionschef Ulff Konze. Doch um die Einwohnerzahl zu steigern und damit die Stadtbahn wirtschaftlicher zu machen, dürfe es nicht dazu kommen, dass in der Verlängerung der Bockstraße möglicherweise Hochhäuser gebaut werden.

Konze warnte davor „den Charakter Arnums zu verschieben“. Der Fraktionsvorsitzende betonte in der jüngsten Ratssitzung: „Die Stadtentwicklung darf sich nicht an der Stadtbahn orientieren.“ Denn es handele sich nicht um eine „typische Linie“. Die Stadtbahn nach Arnum würde am Ortsrand entlangfahren und nicht wie in Hemmingen-Westerfeld in der Mitte. Gute Busanbindungen müssten für alle gewährleistet sein, die nicht nahe der Arnumer Stadtbahnhaltestellen wohnen, also östlich der heutigen B3.

Region untersucht Stadtbahntrasse bis Arnum

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann warnte davor, die „Bevölkerung gegeneinander auszuspielen“. Dass es in Arnum-West keine neuen Wohnbauten gebe, hänge damit zusammen, dass erst die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel geklärt sein müsse.

Die Arnumer Stadtbahn ist noch Zukunftsmusik, denn erst einmal muss die Stadtbahn bis Hemmingen-Westerfeld fahren, was Ende 2023 erstmals passieren soll. Laut Region Hannover laufen aber Untersuchungen für eine mögliche Verlängerung nach Arnum.

Stadt Hemmingen fordert Busse auf Abruf

Konzes und Beismanns Äußerungen bezogen sich auf den Entwurf des Nahverkehrsplans für die nächsten fünf Jahre, den die Regionsversammlung im Dezember 2020 beschließen soll. Die Stellungnahme der Stadt Hemmingen hat der Rat jetzt einstimmig beschlossen. Darin taucht ebenfalls auf, dass Hemmingen sich gern dem neuen On-Demand-Bussystem anschließen möchte, das die Region plant. Testkommunen sind aber zunächst nur Springe, Sehnde und die Wedemark. Bürgermeister Claus Schacht sagte, die Region agiere beim Rufbussystem „zu zaghaft“. Mit drei Jahren sei die Pilotphase zu lang.

In ihrer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan fordert die Stadt unter anderem auch, dass alle Haltestellen einen geeigneten Wetterschutz haben sollen. Auf der Liste stehen zum Beispiel auch ein Bus zum Friedhof und zur benachbarten Caritas-Kita an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld sowie eine Verlegung der Linie 341 (Pattensen-Reden-Rethen), die über Harkenbleck fahren soll.

