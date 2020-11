Hemmingen

Das bereits mehrfach preisgekrönte Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge (HeNF) kann erneut auf eine Auszeichnung hoffen: Das Sprachprojekt Deutschvermittlung ist eines von 15 Projekten, die zur Wahl zur „schönsten Erfolgsgeschichte aus Niedersachsen“ nominiert sind. Das Bündnis „ Niedersachsen packt an“, ein überparteilichers Aktionszusammenschluss von Politik und Zivilgesellschaft, zeichnet mit dieser Wahl erfolgreiche Integrationsmodelle aus.

„Diese Nominierung freut uns sehr. Sie ist eine hohe Anerkennung für diejenigen, die dieses wichtige Projekt in den vergangenen Jahren umgesetzt haben und es weiter tun,“ sagt Hermann Heldermann, nebenamtlicher Flüchtlingskoordinator der Stadt Hemmingen und zugehörig zum HeNF. Das Projekt Deutschvermittlung sei gerade im Jahr 2015 wichtig gewesen, als besonders viele Geflüchtete nach Hemmingen kamen. „Die professionellen Anbieter für Sprachkurse waren darauf nicht vorbereitet, da war ehrenamtliche Hilfe unbedingt notwendig“, sagt Heldermann. Aber auch in den darauffolgenden Jahren habe sich das Angebot zu einer wertvollen Unterstützung der professionellen Integrationskurse entwickelt.

Netzwerk als Deutschvermittler

Beim Projekt Deutschvermittler gehe es nicht nur ums Deutschlernen, sagt Heldermann. „Alle unsere Projekte sollen der Integration dienen. Das hat auch immer etwas mit Zusammenkommen und Austausch zu tun.“ Eine Besonderheit sei beispielsweise, dass Eltern ihre Kinder mitbringen können.

Szene aus dem Film: Eine Ehrenamtliche in Hemmingen zeigt Geflüchteten die wichtigsten Stellen in der Stadt. Quelle: YouTube

Das Zusammenkommen sei momentan durch die Corona-Beschränkungen aber enorm erschwert. In reduziertem Rahmen und unter Einhaltung der Hygieneregeln könnten die Sprachkurse trotzdem weiter wöchentlich im Gemeindehaus der Trinitatiskirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld stattfinden.

Viele Geflüchtete haben die deutsche Sprache gelernt

Die Nachfrage habe aber deutlich nachgelassen. „Das hat bestimmt auch mit Corona-Sorgen zu tun“, sagt Heldermann. Auf der anderen Seite sei die gesunkene Nachfrage aber auch ein positives Zeichen. „Viele Geflüchtete, die mitgemacht haben, können inzwischen gut Deutsch und sind in Lohn und Brot. Sie brauchen die Kurse nicht mehr.“ Bisher haben etwa 200 Menschen bei dem Projekt mitgemacht.

Das Projektvideo zu „ Deutschvermittlung“

Abstimmen für Hemminger Projekt: So läuft’s

Im November 2016 erhielt das Hemminger Netzwerk den Niedersächsischen Integrationspreis. Das Projekt „ Deutschvermittlung“ wurde bereits 2017 für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Jetzt besteht Aussicht auf weitere Auszeichnungen bei der Wahl zur „schönsten Erfolgsgeschichte Niedersachsens“.

Vergeben werden zwei Preise: Eine Jury kürt ein Siegerprojekt, ein Publikumspreis wird per Onlinevoting bestimmt. Dabei gewinnt das Projekt, dessen Video auf YouTube am meisten Likes erhält. Wer abstimmen will, kann das noch bis einschließlich Freitag, 20. November, tun und muss bei YouTube eingeloggt sein. Alle Videos gibt es in der Playlist „Wahl zur schönsten Erfolgsgeschichte“. Die Sieger werden am 30. November bekannt gegeben.

Von Yannick von Eisenhart Rothe