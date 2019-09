Hemmingen

Das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge lädt zu einer Informationsveranstaltung in den Ratssaal des Rathauses ein. Der Koordinator des Netzwerks, Hermann Heldermann, will mit weiteren Mitgliedern über die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Hemmingen informieren. Seit 2015 sei die Zahl der Flüchtlinge zwar deutlich zurückgegangen. „Dennoch kommen nach wie vor viele Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern auf der Flucht vor Verfolgung, Gewalt, Not und Elend nach Deutschland und auch nach Hemmingen“, teilt Heldermann mit.

Rund 350 Flüchtlinge leben in Hemmingen

Zurzeit leben in Hemmingen rund 350 Flüchtlinge, rund 100 davon in Gemeinschaftsunterkünften. Das Netzwerk habe sich mit seinen Angeboten und Projekten auf die sich in der vergangenen Jahren gewandelten Lebensumstände der Flüchtlinge eingestellt. Über die Arbeit des Netzwerks und die aktuelle Situation der in Hemmingen lebenden Flüchtlinge wollen Heldermann und sein Team am Donnerstag, 5. September, ab 18 Uhr informieren.

Referent Kai Weber informiert über Situation in Niedersachsen

Gast der Veranstaltung ist Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat, der über die landesweite Situation berichten wird. Bei einem kleinen Imbissangebot besteht für die Gäste anschließend auch Gelegenheit für Gespräche und Anregungen für die künftige Arbeit des Netzwerks. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Von Tobias Lehmann