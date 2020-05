Hemmingen

Das Bild an der Weetzener Landstraße zwischen der B3 und dem Friedhof in Hemmingen-Westerfeld wird sich ab 2021 verändern. Neben dem Lidl-Markt, wo jetzt ein Feld ist, will die Stadt für rund 10 Millionen Euro ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen lassen. Aber nicht irgendeines: Es wird dann nicht nur von den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg genutzt, sondern von der ganzen Stadtfeuerwehr. In der rund 100-minütigen Sitzung am Mittwochabend hatte der Feuerschutzausschuss etliche Fragen an die Planer. Eine Zusammenfassung.

Massivbau- oder Holzbauvariante: Für welche hat sich der Ausschuss entschieden?

Abgestimmt haben die Kommunalpolitiker noch nicht. Denn SPD, CDU und Die Unabhängigen Hemminger (DUH) möchten die Informationen aus der Sitzung erst noch in ihren Fraktionen besprechen. Die drei Fraktionen signalisierten aber, dass der Massivbau für 9,45 Millionen Euro zu ihren Favoriten gehört. Die Meinung der Grünen hingegen steht fest: Sie sind für die Holzbauvariante für 9,95 Millionen Euro.

Fast 10 Millionen Euro: Muss denn überhaupt unbedingt ein neues Gerätehaus gebaut werden?

Es besteht zwar kein Zeitdruck, weil zum Beispiel ein neues Fahrzeug bestellt ist, was nicht mehr in die Halle passen würde, aber die beiden bestehenden Gerätehäuser sind zu klein geworden und die Sicherheit für die Ehrenamtlichen ist auf Dauer dort nicht mehr gegeben. Bürgermeister Claus Schacht sprach zwar von einem „großen Schluck aus der Pulle“. Der Verwaltungschef merkte aber an, es handele sich schließlich um ein öffentliches Gebäude, das in die Umgebung passen müsse.

Die beiden von Kiefer + Kiefer Architekten aus Sarstedt vorgestellten Entwürfe sind mindestens zwei Millionen Euro teurer als die bisherigen Kostenschätzungen. Geht es nicht günstiger?

Nein, denn es müssen DIN- und Sicherheitsnormen sowie weitere Anforderungen wie zum Beispiel der Hochwasserschutz berücksichtigt werden. Immerhin gehört die Fläche, auf der das Gerätehaus entstehen soll, schon der Stadt. Die Machbarkeitsstudie mit der bisherigen Kostenschätzung ist schon drei Jahre alt. Die Verwaltung führt unter anderem allgemeine Baupreissteigerungen und Kosten für zusätzliche Bodenarbeiten an.

Kommen noch weitere Kosten hinzu?

Ja, zum Beispiel für den wasserrechtlichen Ausgleich, geplant an einer Wiese in der Nähe des Strandbad-Parkplatzes an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Fachbereichsleiter Axel Schedler sprach von einer mittleren sechsstelligen Summe.

Ein Gerätehaus neben einem Supermarkt, Kunden und Feuerwehrleute nutzen eine gemeinsame Zufahrtstraße: Ist das eine gute Idee?

Für ein Projekt wie ein Gerätehaus sind die Flächen in Hemmingen knapp. Architekt Harald Kiefer wies darauf hin, dass die Feuerwehr durch die nahe gelegene B3 schnell am Einsatzort sein könne. Außerdem bilden der Supermarkt, das gegenüberliegende Tenniscenter und das neue Gerätehaus ein „Ensemble“. Der zur Weetzener Straße hin gelegene, 15 Meter hohe Turm auf einem Übungsplatz der Feuerwehr auf dem insgesamt etwa 9600 Quadratmeter großen Gelände sei sogar so etwas wie ein „Symbol für den Ortseingang“ von Hemmingen-Westerfeld.

Das Gelände mit dem Gerätehaus muss wegen des Hochwasserschutzes um einen Meter aufgeschüttet werden. Was bedeutet das für die heutige Zufahrt zum Lidl- und dem benachbarten Drogeriemarkt dm?

Sie bleibt für Kunden, wie sie ist. Bei der geplanten Abzweigung zum Gerätehaus steigt sie 2,5 bis 4 Prozent an, doch dies ist dann schon auf dem Feuerwehrgrundstück.

Warum bevorzugen die meisten Ratsfraktionen die Massivbauvariante?

Sie kostet rund 500.000 Euro weniger als der Holzbau. Für diese Differenz gebe es sicherlich andere gute Ideen, wie anders Kohlendioxid gespart werden könnte, meinen die Befürworter des Massivbaus. Dass die Corona-Pandemie die Steuer- und andere Einnahmen der Stadt wegbrechen lässt, war kurz Thema im Ausschuss. „Das Gerätehaus wird aber durch Corona nicht weniger notwendig“, gab Dirk Fahlbusch ( SPD) zu bedenken. Bei den Innenräumen und der Außenanlage sind beide Varianten gleich. Bei beiden Varianten gibt es ein Gründach mit Photovoltaikanlage. Der Regen auf dem Gelände soll in den nahe gelegenen Hemminger Maschgraben abgeleitet werden. Harald Kiefer nannte die Massivbauvariante „großzügig und elegant“. Mustafa Akbulut (Grüne) hingegen betonte, die Mehrkosten von 500.000 Euro seien bei einer angenommenen Nutzung des Gerätehauses von 50 Jahren nicht hoch.

Wie wird die Stadtfeuerwehr den Neubau nutzen?

Die Kleiderkammer soll von Devese umziehen. Auch der Übungsplatz mit dem Turm wird von der Stadtfeuerwehr genutzt, der Schulungsraum für bis zu 120 Besucher und ebenso die Stabsstelle mit dem Funkraum.

Von Andreas Zimmer