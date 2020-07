Hemmingen-Westerfeld

Die Grundschule in Hemmingen-Westerfeld wird durch einen Neubau erweitert. Die Architekten beginnen in Kürze mit der konkreten Planung. Diese Zeitung fasst den aktuellen Stand in Fragen und Antworten zusammen.

Welches Büro hat die Stadt beauftragt?

Anzeige

Der Verwaltungsausschuss, der vertraulich tagt, hat sich in seiner jüngsten Sitzung für das Architekturbüro Mosaik aus Hannover ausgesprochen. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht mit. Die Planungskosten belaufen sich auf 450.000 Euro. Bisher gab es nur eine sogenannte Machbarkeitsstudie, in der Planer ausgelotet haben, was auf dem Gelände am Köllnbrinkweg möglich ist. Das beauftragte Büro Mosaik ist im Hemminger Stadtgebiet bekannt, beispielsweise durch die 2019 eröffnete Kita an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld und durch den laufenden Umbau der Mehrzweckhalle Hiddestorf.

Weitere HAZ+ Artikel

Wann soll der Neubau fertig sein?

Der Planentwurf wird laut Fachbereichsleiter Axel Schedler möglicherweise noch in diesem Jahr präsentiert. Die Bauarbeiten wären dann in den Jahren 2021 und 2022.

Wollten Eltern und das Schulkollegium nicht lieber einen Anbau an die Sporthalle?

Ja, aber der Rat hatte in der Sitzung im Februar einstimmig entschieden, den Neubau der Mensa auf dem Schulhof am Eingang der Schule separat zu errichten. Das war die mit 3,8 Millionen Euro günstigere Variante.

Wie sah die teurere Alternative aus?

Hierbei wäre die Mensa als Anbau zwischen der Schule und der Sporthalle entstanden. Die Kosten hätten 4,3 Millionen Euro betragen.

Welche Argumente nannten die Befürworter des Anbaus?

Es ging beispielsweise nicht nur um das Puschen-Problem, dass also die Kinder, ohne Jacke und Schuhe anziehen zu müssen, die neuen Räume erreichen können. Der Schulhof am Köllnbrinkweg bliebe auch in voller Größe erhalten.

Und was spricht für den Neubau?

Es sind mehrere Gründe. Laut Verwaltung müssen die Schüler, wenn sie über den Hof zum separaten Mensa-Bau gehen, rund 40 Meter zurücklegen, und bei der Anbau-Lösung etwa 60 Meter. Die Landstrolche auf dem Gelände – das ist die Krippengruppe, die seit 16 Jahren auf dem Areal ist – müsste dieses verlassen. In dem Gebäudetrakt, der abgerissen werden müsste, befinden sich zurzeit die Landstrolche, Umkleiden und Sanitärräume, Technikräume und der Eingang für die Sporthalle. Der Sportunterricht wäre für die Bauzeit auszulagern. Container für Umkleiden und Sanitäranlagen müssten auf den Schulhof.

Was ist aus der Online-Petition für den Anbau geworden?

Eine Elternvertreterin im Schulvorstand hatte am Wochenende vor der Ratssitzung im Februar eine Onlinepetition für die Anbaulösung ge­startet. Die Aktion ist abgeschlossen, die Internetseite zeigt 201 Unterstützer an.

Warum braucht die Grundschule mehr Platz?

Sie ist seit dem Schuljahr 2018/2019 Ganztagsschule, doch etliches wird provisorisch geregelt, um die Betreuung bis in den Nachmittag zu gewährleisten. In der Mensa soll es im Erdgeschoss einen Speiseraum mit etwa 110 Sitzplätzen geben. In der oberen Etage ist der Ganztagsbereich, unter anderem mit Gruppenräumen und Bibliothek. An der Grundschule werden zurzeit etwa 270 Jungen und Mädchen unterrichtet.

Von Andreas Zimmer