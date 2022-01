Hemmingen-Westerfeld

Es ist eines der größten städtischen Bauprojekte seit Jahrzehnten: Hemmingen will fast 22 Millionen Euro in die Erweiterung der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS) investieren. Die Architekten haben den Vorentwurf für die KGS in Hemmingen-Westerfeld am Mittwochabend im Rathaus im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration vorgestellt. Wichtige Informationen fassen wir in Fragen und Antworten zusammen.

Der Ausschuss hat sich rund 100 Minuten über die Planung informiert und diskutiert. Alle Fraktionen lobten den Entwurf, manche fast überschwänglich. Warum hat das Gremium trotzdem nicht abgestimmt?

Die Grünen kündigten an, sie wollten noch Fragen in ihrer Fraktion klären. „Wir hadern mit den fehlenden Räumen“, sagte Ratsherr Martin Harer. In einer Studie hieß es, es seien bis zu 23 Klassenräume möglich, nun seien es 18. Das bedauert auch die FDP, die den Vorentwurf ansonsten begrüßt. „Schade, dass das Raumprogramm nicht eingehalten wird“, sagte Ratsfrau Christiane Schömburg. KGS-Leiter Gregor Ceylan machte deutlich: „Mehr Räume zu haben ist gut, aber ich verstehe, dass es wegen der Kosten keine Alternative gibt.“

So sieht das Gebäude aus südlicher Sicht im Vorentwurf aus. Quelle: Büro SKS Hannover

Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) bezeichnete den Vorentwurf als „Meilenstein“, Kerstin Liebelt (SPD) sagte, Hemmingen sei hier Vorreiter. Wie kommen sie darauf?

Der Neubau soll in Hybridbauweise entstehen und den Energiestandard KFW40 EE anstreben. Auf den Fluren sind kleine Inseln für Lerneinheiten geplant. KGS-Leiter Ceylan sagte, die „nackten kahlen Gänge in der Sekundarstufe I sind schrecklich“. Die neuen Flure hingegen sähen gut aus und böten viele pädagogische Möglichkeiten und trotzdem sei der Fluchtweg bei Bränden weiter gesichert. Schülervertreter Rico Claußing berichtete aus seinen Reihen von einem „positiven Feedback“ zu den neuen Fluren. Die Wände zu den Klassenzimmern sind nicht hochgezogen, sondern zum Beispiel durch milchige Scheiben aufgelockert. Ceylan erläuterte hierzu: „Durch das Digitale brauchen wir mehr offene Flächen.“ Da auch die Musikschule ins Gebäude zieht, wird sie ebenfalls in modernen Räumen unterrichten. So erhält sie zum Beispiel im Erdgeschoss einen Probenraum. Der bestehende Musikschulraum bleibt in der Mensa wegen der hohen Decke. Architekt Herwig Krause vom Büro SKS aus Hannover erläuterte, einen solchen Raum im Neubau zu schaffen, wäre teuer geworden.

Wo soll der Neubau entstehen?

Das Gebäude, das wegen der steigenden Schülerzahl benötigt wird, soll mit drei Stockwerken zu einem Teil auf dem heutigen Campus gebaut werden und zum anderen auf dem heutigen Parkplatz am Büntebad. Die Planer haben auch ein Gebäude mit vier Etagen skizziert, doch dieses wäre Krause zufolge zu wuchtig und außerdem mit 23,5 Millionen Euro zu teuer. Das bisherige Kostenlimit hatte der Rat bei 20 Millionen Euro gezogen. Nun haben sich die Kommunalpolitiker mit 21,8 Millionen Euro angefreundet. Für den Neubau ist allerdings schon eine Steigerung der Baukosten um zehn Prozent, wie sie zu Baubeginn erwartet wird, eingerechnet. Die Stadt hofft auf einen Zuschuss von 1,5 Millionen Euro vom Bund.

Der Neubau wird an und auf diesem Parkplatz entstehen, der umgestaltet wird. Dafür werden neue Stellflächen nördlich des Hallenbads geschaffen. Die Pflanzinsel muss ebenfalls weichen, außerdem das Gebäude, das links ins Bild ragt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Wo sollen die Autos denn dann parken?

Hinter dem Büntebad sollen 39 Parkplätze angelegt werden. Dafür müssen ein Baum und eine Hecke weichen. Christine Früh vom Büro für Freiraumplanung aus Hannover erläuterte, der neue Parkplatz solle fertig sein, bevor die Arbeiten am neuen Schulgebäude beginnen.

Dann muss also ein Teil von dem erst 2019 eröffneten Campus abgebaut werden?

Früh erläuterte, es solle so wenig wie möglich vom heutigen Campus-Gelände weggenommen werden. 50 Fahrradständer seien aber zu versetzen und ein Pflanzbeet. Für den Neubau wird die frühere Hausmeisterwohnung abgerissen werden, die heute die Musikschule nutzt.

Der Blick von oben: So sollen der Neubau und die Außenflächen aussehen. Quelle: Büro für Freiraumplanung Hannover

Gibt es jetzt doch eine Elterntaxispur? Von ihr war schon einmal die Rede, doch zuletzt hieß es, sie werde aus dem Entwurf gestrichen.

Auf einer Einbahnstraße über den heutigen Büntebad-Parkplatz sollen Autos fahren und die Fahrer kurz halten können, um den oder die Schüler herauszulassen. „Wir kommen nicht drumherum“, sagte Bürgermeister Dingeldey, doch die Spur diene dazu den Verkehr zu lenken und ein Verkehrschaos zu verhindern. „Aber wir versuchen, die Elterntaxispur so unattraktiv wie möglich zu machen.“ Wer andere Vorschläge habe: „Gute Ideen sind immer willkommen.“ Schulleiter Ceylan merkte an, mit der Einbahnstraßenregelung dürfte auch die Unfallgefahr in dem Einmündungsbereich sinken.

So sieht das Gebäude aus östlicher Sicht im Vorentwurf aus. Quelle: Büro SKS Hannover

Welche Materialien sollen für den Boden im Neubau verwendet werden?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Krause sagte, denkbar sei Linoleum in Klassenräumen und Parkett in den Musikräumen. Die Lerninseln im Flur sollten zu „knallige Zonen“ mit kräftigen Farben werden.

Es gibt eine zentrale Lüftungsanlage. Lassen sich die Fenster im Neubau trotzdem öffnen?

Ja. Auf eine coronataugliche Lüftung haben die Planer allerdings verzichtet. „Sie hätte das Dreifache gekostet“, sagte Architekt Herwig. An der westlichen, östlichen und südlichen Gebäudeseite ist in den oberen Etagen ein Sonnenschutz geplant.

Spielt die Türmchenschule bei den Planungen auch eine Rolle?

Ja. Früh sagte, es solle „ein modernes Ganze“ werden. Der Platz für Räder, die heute bei der Türmchenschule stehen, solle in Richtung Büntebad versetzt werden. An der Türmchenschule sollen auch neue Spiel- und Sportgeräte aufgestellt werden. Welche, ist noch offen. Wer aus Richtung Berliner Straße auf die Hohe Bünte abbiegt, solle bereits ein diagonaler Blick auf das Gelände möglich sein und klarer erkennbar sein, dass es sich um ein Schulareal handelt. KGS-Leiter Ceylan berichtete, dass Auswärtige heute oft gar nicht auf Anhieb den Haupteingang zur Schule finden würden.

So sieht der Gebäudeschnitt im Vorentwurf aus. Quelle: Büro SKS Hannover

Wann beginnen die Bauarbeiten?

Sie sollen im September 2023 starten. Im August 2025 soll alles fertig sein. Ceylan sagte: „Die Bauphase während des Schulbetriebs wird nicht einfach sein.“ Die Schule freue sich aber auf das neue Gebäude.

Und wie geht es jetzt weiter?

Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss berät am 10. Februar. Eine Woche später entscheidet dann der Rat in öffentlicher Sitzung.

Von Andreas Zimmer