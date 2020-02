Harkenbleck

Das Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck wird nur noch wenige Monate stehen. Dann wird es abgerissen und auf dem Grundstück ein neues Gebäude als Anbau an den bestehenden Komplex errichtet. Dem 1,9-Millionen-Euro-Projekt hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, wie Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage mitteilte. Dem Vernehmen nach war das Votum einstimmig. Der Entscheidung im Rat am Donnerstag, 20. Februar, dürfte also nichts mehr entgegenstehen.

Neues Gerätehaus in Harkenbleck

Nach Angaben des Planungsbüros Schäfer Krause Schulz aus Hannover soll das 1976 errichtete Gebäude im Oktober abgerissen werden. Einen Monat später könnten dann die Arbeiten am neuen Gerätehaus an der Straße Hallerskamp beginnen. Der etwa 35 Meter lange eingeschossige Holzbau mit Gründach und Fotovoltaikanlage soll im Herbst 2021 fertig sein.

Das Vorhaben ist schwierig, denn zu dem verwinkelten Gebäudekomplex gehören auch der Kindergarten und die Mehrzweckhalle, die unter anderem der Sportverein nutzt. Um mehr Platz auf dem Grundstück zu bekommen, wird eine Bushaltestelle abgerissen und eine neue versetzt angelegt.

Durch den neuen Anbau erhält der Kindergarten seinen eigenen Bereich. Zurzeit nutzt dieser einen Schulungsraum der Feuerwehr als Schlafraum.

