Hemmingen-Westerfeld

Beim Neubaugebiet „Fläche 60“ in Hemmingen-Westerfeld kommt der Rat der Stadt auf keinen gemeinsamen Nenner. Die Bündnisgrünen fordern mit 450 sogenannten Wohneinheiten eine höhere Dichte, was der Rat jedoch in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ablehnte. Eine Wohneinheit kann ein Mehrfamiliengebäude sein, aber auch ein Einfamilienhaus. Im 2019 beschlossenen „Stadtentwicklungskonzept 2030“ für Hemmingen sind 280 Wohneinheiten genannt.

Auch mit der Forderung, die Bürger früher als mit Beginn des Planverfahrens einzubinden, und das Neubaugebiet Buchholzfeld zu nennen, konnten sich die Grünen nicht durchsetzen. „Wir werden am Thema dranbleiben“, kündigte Roman Binder (Grüne) an.

CDU fordert „maßvolle Bebauung“ auf der „Fläche 60“

CDU-Fraktionschef Ulff Konze erinnerte die Grünen an einige Stationen der Debatte. Das Verfahren, dass keine genaue Zahl an Wohneinheiten festgesetzt wird, um der Verwaltung bei den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern mehr Spielraum zu geben, sei eine „dringende Empfehlung“ der Verwaltung in der vergangenen Ratsperiode und so auch mit den Grünen abgestimmt gewesen. Mitte Februar dieses Jahres habe die Verwaltung „sehr eindringlich“ darum gebeten, das Verfahren wie gehabt fortzusetzen. Das habe sie dann im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima sowie in einer weiteren Sitzung des Verwaltungsausschusses wiederholt. „Wenn es reif ist, wird die Öffentlichkeit ausführlich informiert“, sagte Konze. Auch die CDU erwarte dann mehr als das übliche Planverfahren.

Das Neubaugebiet müsse jedoch mit „maßvoller Bebauung“ nach Hemmingen passen und auch zu einem Stadtbahn-Endhaltepunkt: „Da kann man viel falsch machen.“ Laut Stadtentwicklungskonzept seien bereits Dreiviertel als Geschosswohnungsbau und nur ein Viertel als Reihen- oder Einfamilienhäuser geplant.

Grüne befürchten „festgenageltes Ergebnis“

Zur Umbenennung in Buchholzfeld sagte Konze: „Wer sich für Kommunalpolitik interessiert, kennt das Gebiet als Fläche 60.“ So habe es schon geheißen, als vor etwa 25 Jahren diskutiert worden sei, ob der Neubau des Rathauses möglicherweise auf der „Fläche 60“ entstehen soll. Hinzu komme, dass es in Hemmingen-Westerfeld bereits die Straße Im Buchholzfelde gebe. Sie befindet sich etwa zwei Kilometer nördlich vom geplanten Neubaugebiet.

Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, räumte ein: „Wir haben Vertrauen in die Verwaltung und dass sie gut verhandelt.“ Doch es dauere noch, bis die Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Die Grünen befürchten dann ein „festgenageltes Ergebnis“.

SPD: Hohe Wohndichte zieht Schulneubau nach sich

Die SPD lehnte den Antrag der Grünen ab. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Fahlbusch erläuterte, bei der Planung eines Neubaugebiets sei auch die Infrastruktur zu berücksichtigen. Eine zu hohe Wohndichte bedeute, es muss eine neue Schule gebaut werden. Für die Planung sei der Name „Fläche 60“ gut geeignet, gegebenenfalls könne das Areal später für die Vermarktung des Wohngebietes umbenannt werden. „Doch groß Werbung machen müssen wir nicht, es gibt genug Interessenten“, sagte Fahlbusch.

Ratsherr Daniel Josten (Linke) hingegen stimmte für den Antrag der Grünen. „Hemmingen verträgt mehr Wohneinheiten und wir brauchen auch mehr, schon allein wenn wir Flüchtlinge weiterhin wie bisher möglichst dezentral unterbringen wollen.“ In etlichen Gesprächen habe er festgestellt, dass viele Hemminger mit dem Namen ,Fläche 60‘ nichts anfangen können.

Steven Maaß (FDP) sagte, der Antrag der Grünen habe zumindest eine breite Diskussion entfacht. Ulrich Kusche (FDP) stimmte für den Antrag der Grünen, Maaß und Andreas Heitland (DUH) enthielten sich. Die Liberalen und die Unabhängigen Hemminger bilden im Rat eine Gruppe.